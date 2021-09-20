Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu toplantısına aktılmak üzere, ABD'ye gitti. Erdoğan, ABD'ye "TC-TRK" uçağıyla seyahat ett.

ERDOĞAN ABD'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

Erdoğan'ın yarınki durağı ABD Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki durağının ABD olduğu açıklandı. Erdoğan ABD'ye, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere gidecek.