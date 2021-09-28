Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

HDP, terörle mücadeleden duyduğu rahatsızlığı açık bir şekilde dile getirirken Millet İttifakı’na katılım şartı olarak “Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele dursun” çağrısı yaptı. Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından açıklanan HDP’nin talepleri, kamuoyunun büyük tepkisini çekerken Millet İttifakı cephesinden ise herhangi bir açıklama gelmedi. HDP’nin tepki gören çıkışının tam da terörle mücadelede sona yaklaşıldığı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

YENİ ANAYASA ŞARTI

HDP, Millet İttifakı’na katılmak için “demokratik bir anayasa” şartını da koştu. HDP’nin açıklamasında "Sivil, özgürlükçü, yeni bir anayasa, gerçek anlamda bir toplumsal sözleşme Türkiye’de yeni bir başlangıcın ve demokratikleşmenin tacı olacaktır. Bu anayasa; farklı kültürlere, kimliklere, inançlara, ana dillerine ve yaşam tarzlarına saygıya dayalı eşit yurttaşlığı esas almalıdır. Anayasanın hazırlanma süreci, her kesimi kapsayan, demokratik katılım ve toplumsal müzakereye dayalı bir yöntemle yürütülmelidir” denildi.

Millet İttifakı’nda HDP krizi büyüyor Kulislerde, HDP’nin Millet İttifakı’ndan bağımsız yeni bir arayış içinde olduğu, 2023 seçimlerinde ittifak içinde yer almayabileceği konuşuluyor.

İttifaka kademeli seçim barajı geliyor MHP’nin ittifak içi barajın yüzde 2 olması teklifine sıcak bakan AK Parti, ittifak yapacak parti sayısına göre barajın belirlenmesine yönelik kademeli bir formülü de gündemine aldı.