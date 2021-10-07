Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli konular gündeme geldi.

Toplantıda, ABD’deki gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçtiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afganistan’daki süreci değerlendirerek, “Afganistan’da en çok bizim varlığımız hissediliyor. Taliban’la biz görüşmelere açığız, kapıları kapatmadık. Biz her zaman iyi ilişkilere varız, hazırız. Bunu onlara da söyledik. Biz oraya ülkeler içerisinde en çok hizmet eden ülkeyiz” dediği öğrenildi. Afganistan’ın Asya kıtasında önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki istikrarın sağlanmasında Türkiye’nin önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekti.

“BUNU DA DÜŞÜRECEĞİZ”

Edinilen bilgilere göre, gıda enflasyonuyla ilgili değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısının bine çıkarılacağını tekrar söyledi. Erdoğan, “Biz daha önce enflasyonları, faizleri nasıl düşürdüysek bunu da aynı şekilde düşüreceğiz. Ama bu bir günde olmaz” dedi. MKYK toplantısında yapılan sunumda, gıda enflasyonun nedeninin sadece iç kaynaklı olmadığına, bütün dünyada enflasyonun yüksek seyrettiğine vurgu yapıldı.

ÇOĞU ÖĞRENCİ DEĞİL

Yapılan sunumda son dönemde yurtlarla ilgili yapılan provokasyonlara ilişkin şunlar aktarıldı: “Yurt yok dışarıda kalıyoruz, diyenlerin büyük bir çoğunluğu öğrenci değil. Bir kısmının terör örgütleriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Çok azı öğrenci olmasına rağmen bunların bir kısmının yurda müracaat etmediği tespit edildi. Bir bölümü de öğrenci olmasına rağmen yurda müracaat etmiş ancak daha sonra yurttan ayrılmış.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde yapılan toplantı 4 saat sürdü.

KPOP’A KARŞI TEDBİR ALINMALI

Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, terörle mücadele, göç, sınırlar, yurtlar ve Z kuşağıyla ilgili önemli bir sunum yaptığı öğrenildi. Sunumda, Z kuşağının son dönemde Güney Kore kökenli bir müzik türü olan KPOP’a ilgi duyduğu anlatıldı. Ancak bunun tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilen sunumda, KPOP’un bir müzik türü değil, cinsiyetsizleştirme projesi olarak görülmesi ve tedbir alınması gerektiği aktarıldı. Bazı MKYK üyeleri, gençlere yönelik milli ve manevi değerlerin aşılanması konusunda çalıştayların yapılması gerektiğini ifade etti.

AK Parti'den Z Kuşağı raporu: Günde 7 saat dijital dünyada AK Parti, Z kuşağının ‘dijital dünya’sını araştırdı. Ortalama 6 saat uyuduğu bilinen gençlerin günde 7 saatini dijital mecralarda geçirdiği belirlendi. Takip edilen dizi ve filmlerdeki görsellerin yüzde 85’i tehlikeli çıktı

AK Parti, vekillerden ‘saha’ raporu istedi AK Parti, 1 Ekim’de açılacak Meclis’teki yeni dönem hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda, Meclis’in tatile girdiği 17 Temmuz’dan itibaren kendi bölgelerinde sahada çalışması yapan milletvekillerinden bilgi istendi.