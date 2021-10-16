Türkiye Gazetesi

Altındağ Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Parkı Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak Türkiye'nin kıta sahanlığına girmeye çalıştığını söyleyerek, "Kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyorlar. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır.” dedi.

SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...

Yunan heyeti Ege ve Doğu Akdeniz için geliyor Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile gerginlikler sürerken, Atina-Ankara hattı yeniden diplomatik görüşmelere başlıyor.

Cihat Yaycı: Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmeliyiz Mavi Vatan doktrininin mimarı, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, sismik araştırma ve sondaj gemilerin Doğu Akdeniz’den çekilmesini ve bölgede henüz Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmemesini eleştirdi.

Doğu Akdeniz'de Rum provokasyonuna cevabı verdik Rumların kışkırtıcı girişimlerine, Akdeniz Kalkanı Harekâtı doğrultusunda bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk savaş gemileri cevabı verdi. İkaza rağmen kıta sahanlığına giren gemi geldiği gibi gönderildi.