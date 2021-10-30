Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın pazar günü İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını ifade etti.

MERKEL İLE DE GÖRÜŞME SAĞLADI

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Erdoğan Biden'la görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden salı günü önemli bir telefon konuşması gerçekleştirdi.