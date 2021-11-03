Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Millet ittifakının gizli ortağı olduğu söylentilerine itiraz etmeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ezber bozan bir çıkışta bulundu. Akşener, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır, diyoruz. Kürdistan söylemi kimin? Terör örgütünün. Dolayısıyla bu durumda bizim açımızdan şaşırtıcı bir şey yok.” dedi.

"HDP, PKK İLE ARASINA MESAFE KOYMALIDIR"

Siirt esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın "Burası Kürdistan" demesi üzerine sürdürülen tartışmalara dair konuşan Meral Akşener, "Siirt'te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz esnafa gelip ‘Burası Kürdistan’ dedi. İçişleri Bakanı ve küçük ortak mensupları şoke olmuş bir biçimde feveran etmeye başladı. Nasıl olur da 'Burası Kürdistan' dermiş. Niye şaşırıyorsunuz, bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır, diyoruz. Kürdistan söylemi kimin? Terör örgütünün. Dolayısıyla bu durumda bizim açımızdan şaşırtıcı bir şey yok.” dedi.

"SAYIN ÖCALAN" AÇIKLAMASI

"Sayın Bahçeli ile sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını zaten biliyorduk biz de sayın Soylu'nun da bu sistemin bir paydaşı olduğunu bu olayla öğrenmiş olduk" dedi.

Akşener, "Az önce konuşurken fark etmemişim, bir arkadaşım uyardı 'sayın Öcalan' demişim. Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan bile geçmez bebek katiline sayın demek." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: İmamoğlu ya da Yavaş'a 'hayır' demeyiz İyi Parti lideri Akşener, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'tan birinin cumhurbaşkanı adayı adayı gösterilmesi durumunda buna karşı çıkmayacaklarını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Akşener'e 'Fatih' tepkisi MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar, ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz" dedi.

Erdoğan'dan Akşener'e tepki: Sen kimi, kime benzetiyorsun? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e 'Fatih' benzetmesine nedeniyle sert tepki göstererek, "'Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Meral Hanım, sen kimi, kime benzetiyorsun? Duvarlarımıza 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlarla aynı yolda yürüyorsun'' dedi.