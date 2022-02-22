Türkiye Gazetesi

Reuters haber ajansına mülakat veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ulusal güvenliği için aldığı S-400’leri gereksiz bulduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu “S-400’leri kimin için kullanacağız? Bu sorunun cevabını henüz alamadık. Büyük miktarda para ödendi ve şu anda depoda bekliyor” dedi. Suriyeli mültecilerin durumuna değinen Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri hâlinde rejimin lideri Esad ile “diplomatik ilişkileri yeniden tesis edeceklerini ve milyonlarca mülteciyi geri göndereceklerini” söyledi.

GÖREVLERİNE DEVAM EDECEKLER

2023’te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerine de işaret eden Kılıçdaroğlu, sandıklarda “zafer” elde edeceklerini öne sürdü. Adaylık konusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yüzde 60,4, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 50,7, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yüzde 38,5’lik oy oranına karşılık, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 28,5 ile diğer isimlere kıyasla daha az popülariteye sahip olduğu kaydedildi. “Bu anketlerin bugün için bir önemi yok” diyen Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu’nun ülkenin en büyük iki şehrini yönetmeye devam edeceğinin altını çizdi. İttifak içinde kendisinin cumhurbaşkanlığına önerilmesi hâlinde bunu kabul edip etmeyeceği sorusuna ise “Elbette” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu garanti verdi: HDP'yi yok saymıyoruz Yuvarlak masadaki zirveye ittifakın gizli ortağı HDP davet edilmedi. HDP kanadından yükselen eleştirilere Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘gönül alma’ çıkışı geldi.

Fatura ödemem çağrısına tepki yağıyor: Kılıçdaroğlu zararı cebinden karşılasın Hukukçular, CHP liderinin “Elektrik faturamı ödemeyeceğim" mesajı için "Vatandaşın bu sözlere inanıp da ödemediği faturalar, Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edilmeli” dedi.