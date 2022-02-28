Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede; Rusya-Ukrayna savaşına dair konuların konuşulduğu öğrenilirken,Bilinken'in Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile savunmasına verdiği destek için teşekkür ettiği bildirildi.

HAKSIZ SALDIRILAR KINANDI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız saldırısını kınadığını yineledi. Bu krize göğüs gererken ortaklar ve müttefikler arasındaki dayanışma için takdirlerini dile getirdi” denildi.



Açıklamada Blinken’ın Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam etmesinden ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bu konudaki son yorumlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edilerek, “Bakan ayrıca Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile savunmasına verdiği güçlü destek için teşekkür etti” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna: Silah bırakan Rus askerlerine 5 milyon ruble vereceğiz Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

Putin'den Fransa'ya, Ukrayna ile barışmak için üç şart Putin, telefonla görüştüğü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ukrayna ile barış için üç şartı olduğunu söyledi. Söz konusu şartların; Kırım'da Rusya'nın egemenliğinin kabul edilmesi, Ukrayna hükümetinin anti-nazilileştirilmesi ve askerden arındırılması, Ukrayna topraklarına özel statü verilmesi olduğu öğrenildi.

AB Komisyonu: Ukrayna ve Moldova Avrupa elektrik şebekesine bağlanacak AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'nın en kısa sürede Avrupa elektrik şebekesine bağlanacağı açıklandı.

ABD: Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu ekonomik yardımı sağlayacağız ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'nın ihtiyaç duyacağı ekonomik yardımın, Kongre'de onaylanacağını belirtti.

ABD duyurdu: Rusya Ukrayna’da hava üstünlüğünü elde edemedi Pentagon'da üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna sınırına konuşlandırdığı askeri gücünün yüzde 75’ini savaşa soktuğunu ve Ukrayna hava sahasında henüz üstünlük elde edemediğini bildirdi.