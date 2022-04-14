Türkiye Gazetesi

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal yıllar sonra siyasete geri döneceğini duyurmuştu. TGRT Haber’e konuşan Ahmet Özal Tek Parti isimli partiyi kurduğunu açıklamıştı. Katıldığı bir başka televizyon programında açıklamalarda bulunan Ahmet Özal, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gönlünde yatan adayın ismini verdi.

AHMET ÖZAL CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI

Önceki günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın aday gösterdiği Mansur Yavaş ile ilgili soruya cevap veren Özal, Mansur Yavaş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'ın siyasete pek bulaşmadığına dikkat çeken Özal, “Mansur Bey kendi işini yapan, düzgün bir insan. Ben kendisinin bu karışık siyasi ortamda kendisine yakıştırılan adaylık hakkında konuşmaması, cevap vermemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çalışıyorum demesini doğru buluyorum. Eğer aday olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz” ifadelerini kullandı.

Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal siyasete geri dönüyor Siyaset sahnesine yeni bir sağ parti daha katılıyor. Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal yıllar sonra siyaset sahnelerine ‘Tek Parti’ ile dönüş yapacak. Neden siyasete döndüğünü açıklayan Ahmet Özal “Vicdanen rahatlamam lazım” dedi. İşte Özal’ın açıklamaları