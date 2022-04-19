Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon diplomasisine devam ediyor. Bu kapsamda Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyat geçirdiği bilinen lidere hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de Filistin'de yaşanan drama ilişkin konuştu.

ANA GÜNDEM MADDESİ FİLİSTİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde geçirdiği ameliyat dolayısıyla aziz kardeşime geçmiş olsun dileklerimi ileterek sağlık ve afiyet temennisinde bulundum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elbette mübarek Ramazan ayında İsrail’in müdahaleleriyle Filistin’de yaşanan olaylar bizi üzüntü ve endişeye sevk etti. Sayın Abdullah ile bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında Türkiye ve Ürdün olarak yakın iş birliği içinde olma hususunda mutabık kaldık” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan Filistin’e dair önemli mesajlar verip dünyaya seslendi: Üzerimize düşeni yaparız Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genel merkezindeki ‘’Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı’’nda yaptığı konuşmada , İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına değinerek, Filistin'deki terör saldırılarını lanetlediğini belirtti. Erdoğan, söz konusu saldırılara karşın "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" ifadesini kullandı.

İftar davetine katılan Şükriye Tutkun Cumhurbaşkanı’nın tavırlarına hayran kaldı: Erdoğan keşke babam olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Davete pek çok ünlü isim katıldı. Bu isimlerden biri olan şarkıcı Şükriye Tutkun, iftar yemeği sonrası peş peşe paylaşımlar yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavırlarına hayran kaldığını belirtti. Tutkun paylaşımında “Masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Keşke babam olsa' boşuna dememişim” yazdı.

Hakan Ural’dan eleştirilere cevap: “Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir adamım, bunu da hiç saklamam” Hakan Ural’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar daveti sonrası paylaştığı fotoğraflar bazı kişiler tarafından eleştirildi. Twitter’da çok konuşulan Hakan Ural, kendisini eleştirenlere programından canlı yayında cevap verdi.