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TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın 1915 provokasyonuna tepki
24.04.2022 - 12:59 | Son Güncelleme: 24.04.2022 - 13:00
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP Milletvekili Garo Paylan'ın kanun teklifi) Türkiye'de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir. TBMM'de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz."
Kaynak: İHA
Etiketler : mustafa şentop,
852366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/852366.aspx
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