Türkiye Gazetesi

Son olarak 27 Mart'ta bir araya gelen 6 muhalefet partisinin lideri, bu defa Gültekin Uysal'ın daveti üzerine Demokrat Parti Genel Merkezi'nde toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın bir araya geldiği toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı.

'GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM' VURGUSU

Yapılan yazılı açıklamada "TBMM'ye yeniden itibar kazandıracak 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" denirken, "Bu bağlamda, iktidarın yeni seçim yasası ile yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı iş birliğimizi derinleştirerek sürdürme yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Yoksullaşmayı derinleştiren hayat pahalılığı ve yaşanan ekonomik yıkım sürecinden çıkış yolları konusunda da görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verildi.

"LİYAKAT SAHİBİ BİR ADAY BELİRLEYECEĞİZ"

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği ve işbirliğinin temel ilke ve hedefleri konularında oluşturmaya karar verilen çalışma gruplarının görev alanları ve çalışma yöntemlerini ele aldığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu çerçevede anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu; siyasi ahlak yasası, ekonomik ve sosyal konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması konularında yasal hazırlık yapılması için görevlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz.

BIDEN'IN AÇIKLAMALARINA KINAMA

Ayrıca bugün ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihi gerçekleri siyasi istismar aracı yapan açıklamasını kınıyor, geçen sene 'soykırım' ifadesinin ABD Başkanı tarafından ilk kez kullanılmasına güncel kaygılarla sessiz kalan iktidarın bu ağır vebalin ortak sorumluluğunu taşıdığını vurguluyoruz.”

UYSAL'DAN AÇIKLAMA

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "Uzun bir toplantı sonrası açıklama elinize ulaştı. Sizlere teşekkür etmek istedim. Belki uzun bekleyiş oldu ama siyasetimiz için de önemli bir gün olduğu kanısındayım" dedi.

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