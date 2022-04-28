Türkiye Gazetesi

Partisinin grup toplantısında "engereklerle savaşacağız" diyerek, sokak imasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu "Türkiye’nin sorunlarının çözülmesinin tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi" dedi. Gazeteciler Kılıçdaroğlu’na önceki günkü söylediği "yolumdan çekilin" sözünü hatırlattı. CHP lideri "Bütün arkadaşlarıma söyledim, eğer bunu istiyorsanız yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz. Eğer, ‘Hayır biz mevcut düzenden memnunuz’ diyorsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden" dedi.

"HAYIR HAYIR, ADAY DEĞİLİM"

"Yalnız bırakıldığınızı mı düşünüyorsunuz?" denmesi üzerine ise Kılıçdaroğlu "Hayır efendim, hayır. Geniş kitleleri yanıma çekmeyi istedim, bunun için yaptım" ifadesini kullandı.

Konuşmasının cumhurbaşkanlığına aday olduğu şeklinde yorumlandığının hatırlatılması üzerine ise CHP lideri, "Hayır, hayır" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu FETÖ'cülerle şov yapmak istedi, bakanlık izin verince göze alamadı 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gelecek olan tepkilerden çekinerek ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.