Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde "DEVA Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, şanıyla, logosuyla girme kararı almıştır" açıklamasında bulunan Demokrasi ve Atılım Partisi Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tüm dikkatleri üstüne toplamıştı. Ali Babacan’ın 6’lı masa ile ilgili son yaptığı değerlendirme ise “6’lı masa dağılıyor mu?” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. İşte Babacan’ın 6’lı masa ile ilgili yaptığı değerlendirme.

“ÖZELLEŞTİRMEYLE İLGİLİ NE SÖYLEYECEKLER?”

Özlem Gürses’in YouTube kanalına konuk olan Ali Babacan, 6’lı masa ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 6 genel başkanında farklı düşüncelere sahip olduğunu ve bunun vatandaşlarda güven sorunu oluşturabileceğini belirten Babacan, "Siz de bana sordunuz. Özelleştirme... Şimdi 6 partinin ortak Cumhurbaşkanı adayı bugün özelleştirmeyle ilgili ne söyleyecek? Diyelim ki bugün adayımız şu diye açıklasak" dedi.

“BÖYLE BİR TABLO VATANDAŞIN GÜVENİNİ KAZANABİLİR Mİ?”

Gürses'in "Kılıçdaroğlu bugün 'kamulaştırma' dedi" hatırlatması üzerine cevap veren Babacan, "Evet belki başka bir genel başkana sorsanız başka bir şey diyecek. Başka genel başkana sorsanız başka bir şey söyleyecek. Cumhurbaşkanı adayı da başka bir şey söyleyecek. Böyle bir tablo vatandaştan destek alır mı, böyle bir tablo vatandaşın güvenini oluşturabilir mi? Mümkün değil yani.." ifadelerini kullandı.

“BİZİ BÜYÜK BİR RAKİP OLARAK GÖRÜYORLAR”

Cumhur İttifakı’nın DEVA Partisi’ni rakip olarak gördüğünü belirten Ali Babacan, "Siz, sağda solda yayınlanan rakamlara bakmayın. Psikoloji, AK Parti, Tayyip Erdoğan psikolojisi, en yakından izledikleri biziz. Çünkü biliyorlar ki asıl ülkenin başarılı olduğu zamanda o başarıların altındaki imza bana ve arkadaşlarıma ait. Bunu biliyorlar. Zaten dikkat edin, bizden ayrıldıktan sonra 2015'ten bu yana hiçbir başarı üretmiyorlar. O yüzden biz de dedik ki 'Tamam oyunu gördük. Oluşturmaya çalıştığınız psikolojik ortamın da farkına vardık. Dolayısıyla biz bu işlerde yokuz. Biz, yeni kurulan bir siyasi parti olarak kendi ismimizle, kendi logomuzla önümüzdeki seçimlere giriyoruz.' İşte falanca parti hangi partinin listesinden seçime girecek, biz onlarda yokuz. Biz münferiden, Demokrasi ve Atılım Partisi olarak seçime giriyoruz. Zaten doğal olanı da bu. Ona da ben açıkçası hayret ediyorum. Doğalı zaten budur. Doğalı, partilerin kendi ismiyle, kendi logosuyla seçime girmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

"ORTAK ADAY İÇİN İTTİFAK ŞART DEĞİL"

Bu altı partinin bir tanesinin ‘Ben yokum’ demesiyle her şeyin değişebileceğini belirten Ali Babacan, "Ya da mesela ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda mutabakat sağlayamayabiliriz. İş öyle bir noktaya gelir ki partilerden birisi, 'Ben kesin kabul etmiyorum' der. Beşe bir kalınabilir. Öyle bir şeyler olabilir. Buradaki A senaryosu, altılı masanın devamı, altılı masanın mümkünse bir ittifaka evirilmesi bizim için en azından, biz bunu önemsiyoruz. Yani bir ittifak perspektifi ile bu çalışmalara biz katkı veriyoruz. Sonunda ittifak olur olmaz, ayrı. Mesela ortak aday için ittifak da şart değil. Bazen o da karıştırılıyor." dedi.

6'lı masada ilk ayrılık! Babacan'dan sürpriz seçim kararı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin önümüzdeki seçimlere kendi logosuyla girme kararı aldığını bildirdi.

6'lı masa 3'üncü kez bir araya geldi: Toplantı sonrası 'aday' açıklaması 6 muhalefet partisi lideri, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın daveti üzerine Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 3'üncü kez bir araya gelen liderler, yaptıkları ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen ve liyakat sahibi bir aday belirleyeceklerini dile getirdiler.