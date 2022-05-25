Türkiye Gazetesi

AK Parti TBMM Grubu AK Parti yeni Grup Başkanvekilini belirlemek üzere kapalı olarak TBMM'de toplandı. Milletvekilleri TBMM Grup Toplantı Salonu'na gelerek oylarını kullandılar. AK Parti grubunda, Grup Başkanvekilliği için seçim yapıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda Cahit Özkan'dan boşalan AK Parti grup başkanvekilliğine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç seçildi.

'BÜYÜK BİR SORUMLULUK'

Tunç, seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Büyük bir sorumluluk, bu sorumluluğun bilinci içinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç daha önce Adalet Komisyonu Başkanlığını yürütüyordu.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir programda, BAE ile ilişkilerin yeniden kurulmasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Özkan, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri belki -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu" demişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Cahit Özkan'ın BAE ilgili sözleri hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Grup Başkanvekilimiz Sn. Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir."

AK Partili Cahit Özkan görevden alındı Ak Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan görevden alındı. Yerine geçen isim ise Yılmaz Tunç oldu, işte görev değişiminin detayları...

AK Partili Cahit Özkan'dan emekli zammı açıklaması: Asgari ücret zammına yakın olacak 2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? EYT ile ilgili bir çalışma var mı? TGRT Haber’de katılan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan cevapladı. Özkan, emekli maaşlarına asgari ücretlilere yapılan 'fevkalade' zammına yakın bir zam yapılacağını açıkladı.

AK Partili Cahit Özkan: Asgari ücrette bugüne kadarki en yüksek zam olacak 2022 asgari ücret zammı ile ilgili konuşan Cahit Özkan, 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zammın yapılacağını söylerken, bu ücretin 4 bin lira olabilme ihtimaline de cevap verdi.