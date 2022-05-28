Türkiye Gazetesi

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Gelecek Partisi ev sahipliğinde dördüncü toplantısını gerçekleştirecek olan 6’lı muhalefetin birinci gündemi ‘adaylık’ olacak. Daha önce saatler süren 3 ortak toplantı ve diğer ikili görüşmelere rağmen masada ciddi bir yol katedilemedi. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay “Eskiden ‘gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu’ deniyordu, o ‘gönlümüzün’ kısmı biraz kalktı. Artık CHP’liler, ama 6’lı masayı demiyorum; CHP’nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu” ifadeleriyle Kılıçdaroğlu’nun aday olacağını işaret etmişti. Toplantı öncesi kulislerde masadaki görüş ayrılıkları konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu’nun masayı etkileyerek öne çıkmak istediği ifade edilirken, CHP cephesindeki bu talebinin ittifak ortakları arasında karşılık bulmadığı belirtiliyor. Öte yandan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kararsız olduğu, anketlerden çıkacak isim kim olursa onu desteklemek istediği söyleniyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kendisinin cumhurbaşkanı adaylığına hazırlandığı iddia edilirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da Kılıçdaroğlu ismine sıcak bakmadığı belirtiliyor. Masada Kılıçdaroğlu’na yeşil ışık yakan tek isim şimdilik Gültekin Uysal.

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