Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. HDP'nin PKK elebaşı Öcalan için düzenlediği yürüyüşe ve Kadıköy'de DBP'li milletvekilinin polise yumruklu saldırısına değinen Soylu, Duran Kalkan'ın verdiği talimat ile HDP'nin protestoya başladığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE ADIM ATTIRILMADI"

HDP'nin provokasyon yürüyüşüne değinen Bakan Soylu, "Bundan 1 ay önce Duran Kalkan bir talimat veriyor. Diyor ki Türkiye'nin her yerinden Apo'nun tecrit edildiğini, protesto edebilmek için... Bir teröristin ne yapılması lazım? Bunun için 81 ilden Bursa Gemlik'e gideceksiniz ve burada bunu protesto edeceksiniz. Peki biz ne yaptık? Bu talimatı izledik. Tekirdağ merkezli bir operasyon yaptık. İstihbaratımız ve terör birimlerimiz KCK tipi bir yapılanmayı tespit ettiler ve ciddi bir operasyon yaptılar. Bu operasyonda Gemlik yürüyüşündeki tüm kodları biz aldık. Türkiye'nin hiçbir yerinde adım attırılmadı" dedi.

"BİZ TERÖR YÜRÜYÜŞÜNE MÜSAADE EDEMEYİZ"

"Biz bir terör yürüyüşüne müsaade edemeyiz" diyen Bakan Soylu, "Polis hemen engelliyor, diğerleri de polisi zorlamaya çalışıyor, polis orada duruyor. Birincisi normal kendileri dururlar, ikincisi kalkanla dururlar, üçüncüsü gaz sıkarlar ve dördüncüsü su sıkarlar. Ama siz polise hakaret ediyorsunuz! Bunlar ahlaksızlar, bunun bilinmesini istiyorum. Gezi Olayları'nda bir polisimiz, bir kadın geliyor. Çok yoruldunuz oğlum diyor, evet diyor, devlet görevi diyor. Kaç yaşındasın oğlum diyor, 24 diyor. Evli misin diyor, evliyim diyor. Eşin evde yalnız değil mi diyor. Benim oğlum senin eşinin yanına gitsin diyor. Orada yapmak istediği şey şu; polisin kendisine yapacağı davranışı, suçsuz gibi gösterip mağdur olmak için bunu yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN KASET İDDİASI

Bakan Soylu, açıklamalarının devamında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. "Sözde milletvekilleri, ben bunlara milletvekili denmesine karşıyım" diyen Soylu, "Bunlar PKK'nın militanı. Bunlar PKK'nın dışında en ufak bir adım atamazlar. Pervin Buldan'a Murat Karayılan'ın gönderdiği bir kaset var. Bunlar esirler. Terör örgütünün esiriler, hem o ideolojiye sahipler ama kurtulmak isteseler de kurtulamazlar" dedi.

Bakan Soylu: Afrin'de Amanos'lara sızmak isteyen teröristler yakalandı İçişleri Bakanı Soylu "Şu anda Afrin'de Amanos'lara sızmak isteyen teröristleri, arkadaşlarımız silahlarıyla birlikte ele geçirdi" ifadelerini kullandı.