Türkiye Gazetesi

Siyaset gündeminin bir numaralı konusu 2023 seçimleri olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde kendisinin Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu açıklamış ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla" demişti. Bu açıklamanın ardından Millet İttifakı cephesinden aday açıklaması gelmedi ancak kulisleri hareketlendirecek gelişmeler yaşandı.

'ADAYLIK' SORUSUNA CEVAP VERDİ

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bir araya geldiği 'altılı masa'dan herhangi bir aday açıklaması gelmedi. Liderlerin bir isim üzerinde uzlaşamadığı iddiaları devam ederken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ziyaret için gittiği Osmaniye'de kendisine yöneltilen 'adaylık' sorusuna çok konuşulacak bir cevap verdi.

"MUTABAKAT OLURSA GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

İlçede esnaf ziyareti gerçekleştiren Davutoğlu, ziyaret ettiği çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşın, 2023 seçimleri seçimi için "Başbakanlık yaptınız. Siz neden aday olmuyorsunuz?" sorusu üzerine Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım da. Ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" şeklinde konuştu.

Soylu'dan 6’lı masa yorumu: 6 bin masada kursalar bu milleti durduramayacaklar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gezi olayları, 17-25 darbesi ve 6-8 ekim olaylarıyla sadece İstanbul’da değil tüm doğu ve güneydoğuda fitneyi ve fücuru ortaya koymaya çalıştılar. 17-25’te Türkiye’nin gelişmesinin ve büyümesinin intikamını alamadılar. Bu kez de ellerindeki elemanlarla FETÖ’yle birlikte hain darbe girişimini gerçekleştirmeye çalıştılar. 6’lı masa değil 6 bin masa da kursalar bu milleti durduramayacaklar” dedi.

Karamollaoğlu 'işler değişti' dedi, 6'lı masaya seslendi: Yönetim ittifakı oluşturulmalı Cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemeyen 'altılı masa'nın ittifaklarından olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçimlerden önce bir koalisyon görüşmesinin olamayacağını her zaman söylüyordum ama işler, şartlar değişti" diyerek seçim öncesi yönetim ittifakının kurulması gerektiğini söyledi.