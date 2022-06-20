Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün genel merkez binasında partisinin belediye başkanı ile bir araya geldi. Akşener, "Sizi görmek ne güzel" diye karşıladığı belediye başkanlarıyla 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.Seçim süreci ve parti politikalarının sahadaki yansımalarının ele alındığı toplantıda Akşener, belediye başkanları izlenimlerini anlattı.

"BUNDAN GERİ DÖNÜŞ OLMAZ"

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre toplantıya katılan belediye başkanları Akşener 'e "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz" dedi. Anadolu'da da bu yönde bir talep olduğunu dile getirdi. Ancak Akşener bu sözlere "Ben başbakanlığa aday olduğumu söyledim, bundan geri dönüş olmaz" dedi. Akşener ayrıca seçimlerde birinci parti olma iddiasını da yineledi. Bu sözün boşuna söylemediğini, hedefin belli bir strateji ve plan çerçevesinde dile getirildiğini ve hedefe de ulaşılacağını kaydetti.

Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması Millet İttifakı'nda 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı hala bilinmezken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den adaylık açıklaması geldi. Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un programına katılan Akşener, canlı yayında soruları cevapladı.