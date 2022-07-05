Türkiye Gazetesi

Şile’de bir yakıt istasyonuna giden CHP Parti Meclis Üyesi, 25 ve 26. dönem Milletvekili Eren Erdem’in partili bir heyetle izinsiz çekim yaptığı ve çekilen görüntülerin kurmaca olduğu ortaya çıktı.

İZİNSİZ ÇEKİM YAPTILAR

İstasyon yetkililerinden izin almadan çekim yapmaya çalışan Erdem, İBB’de kıyı temizleme personeli olan Kadir B’yi çiftçi gibi gösterdi. İBB çalışanı Kadir B. traktörü pompaya yaklaştırılarak bin 405.25 TL’ye yakıt alındı.

ÇALIŞANLARDAN TEPKİ ALDILAR

Eren Erdem, traktörün önünde röportaj verdiği sırada istasyon çalışanlarının tepkisiyle karşılaştı. Çalışanlar, istasyonun özel bir mülk olduğunu ve izin almadan çekim yapılamayacağını söyledi. Milletvekili olduğunu dile getiren Erdem, çekimlerine devam etti. İstasyonun market bölümünde bir kadın ile röportaj yapmaya çalıştı.

MAZOTUN PARASINI CHP’Lİ EREN ERDIM ÖDEDİ

Eren Erdem ise, İBB çalışanı Kadir B.’nin traktör yakıt parasını kardeşi Erdeniz Erdem’in kredi kartıyla ödedi. Daha sonra, aslında Çayırbaşı Mahallesi’nde 2 dönümlük arazide tarım yapan Durmuş T. ile Akçaköse köyüne gidip Kadir B.’nin traktörüyle, köyün en çok tarım yapan çiftçisiymiş gibi röportaj yaptı.

“BİRİSİ GELECEK TRAKTÖRÜMÜZE YAKIT ALACAK”

Şile’de yakıt istasyonunda uzun yıllardır çalışan Hakkı Selim, “Çayırbaşı’ndan bir tane traktör geldi. İstasyonun yan tarafına yanaştı. Beklemeye başladı. Arkadaşım gidip kendisine ‘niye bekliyorsun’ diye sorduğunda, ‘Ağabey birisi gelecek, traktörüme mazotu alacak’ dediğini söyledi.

Ondan sonra aradan bir saat geçti, bir saat sonra istasyona 3-4 araba ve CHP Milletvekili Eren Erdem geldi. Kendileri istasyonda traktöre binip yakıt aldığı çiftçiyle röportaj yapmaya çalıştığını beyan etmeye çalıştılar. Kendilerine müdahale ettim. Böyle bir şeyin yapamayacaklarını söyledim. Çünkü istasyonun böyle bir şeye izin vermediğini, istasyon sahibinin böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini söyledim. Kendi kafalarına göre çekim yapamayacaklarını söyledim. Ben olaya gittiğimde kendileri bir kısım çekim yapmışlar. Eren Erdem traktöre binip geri çekmeye çalıştı, çekemedi.” diye konuştu.

“ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR”

Benzin istasyonu çalışanı Hakkı Selim konuşmasının devamında, “Büyükşehir Belediyesinde çalışan kendini çiftçi diye tanıtan, Çayırbaşı’nda ikamet eden arkadaşımız kendisi traktörünü geri doğru çekti. Kendilerinde istasyondan ayrılmalarını rica ettim. Kendileri yine aynı şekilde çekim yapmaya devam etmek istediler. Elimizden geldiği kadar müsaade etmemeye çalıştık. Ama yapılan tamamen bir algı operasyonuydu. Bunun farkında olduğumuz için biz elimizden geleni yaptık. Milletin de inanmamasını söylüyorum, tamamen algı operasyonuydu.