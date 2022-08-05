Türkiye Gazetesi

2023 seçimlerine kısa süre kala Cumhur İttifakı adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak açıkladı ancak Millet İttifakı'ndan henüz ses gelmedi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden isimler son dönemde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederken, 6’lı masada bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ortak aday çıkmaması durumunda aday olacağına dair sinyal verdi. HDP'nin ise Millet İttifakı'nı destekleyip desteklemeyeceği belirsizliğini koruyor...

TGRT Haber'de ekranlara gelen "Cem Küçük ile Günaydın Türkiye" programına bağlanan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasi gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Destici, Cumhur İttifakı'ndan 'kararsız'lara kayan seçmenlerin geri döndüğünü, bu durumun da oy oranını artırdığını söyledi.

KARARSIZ KİTLE GERİ DÖNDÜ

Bazı anketlerde Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının düşük gösterilmesini değerlendiren Destici, Cumhur İttifakı'nın gerçekten oy kaybı yaşadığını ancak bunun durduğunu, hatta tersine dönerek yeniden ivme kazandığını belirtti.

"Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiği günlerde bile CHP’nin yüzde 25’i yüzde 28 olmadı" diyen Destici, "Bunun yerine yüzde 20-25 civarında bir kararsız kitle oluştu. Bu kitle bekliyordu ve Cumhur İttifakı'ndan ümidini kaybetmemişti. Tekrar bu kararsız kitlenin Cumhur İttifakı'na hem sahada hem de anketlerde döndüğünü görüyoruz. Oy düşüklüğü ve şikayetler pik yapıp geri döndü" değerlendirmesinde bulundu.

DESTİCİ: 6'LI MASADAN 4 ADAY ÇIKABİLİR

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını hala açıklamadığını hatırlatan Destici, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını yüksek ihtimal olarak gördüğünü söyledi. "Kılıçdaroğlu masada 'biz' dese de sahada 'ben' diyor" diyen Destici, şu ifadeleri kullandı: "Bunlar Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu gösteriyor. Hem 6’lı masanın kurulması hem de bunun sürdürülmesindeki özverisi ve tahammülü nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun bunu hak ettiğini düşünüyorum.

Masanın bir üyesi Kılıçdaroğlu'na destek verdi, diğer 4 parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'evet' demedi. Bu dört parti Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığında ya kendi adaylarını açıklarlar ya da bir isim önerirler. Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin çıktığı yoldan dönmeyeceğini düşünüyorum."

"HDP, MASANIN 6 ARTI 1 BİLEŞENİ"

"Kılıçdaroğlu aday olursa HDP aday çıkarır mı?" sorusuna "Bence çıkarmaz" şeklinde cevaplayan Destici, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini vurguladı.

Destici, "Hem partinin eş genel başkanları, hem Selahattin Demirtaş’ın yaptığı açıklamalar, hem de Kandil’den yapılan açıklamalar Kılıçdaroğlu’nun adalığına sıcak bakıldığını gösteriyor. Resmi olarak HDP masada olmasa da Kılıçdaroğlu HDP’yi hiçbir zaman masanın dışında tutmamıştır. HDP masanın 6 artı 1 bileşeni olmuştur."

"İYİ PARTİ VEFA BORCUNU ÖDÜYOR"

"BBP, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıdır" diyen Destici, geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de Cumhur İttifakı içinde yer alacaklarını söyledi. Destici, "Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir" diyerek "Ancak BBP seçime kendi amblemi ve adıyla Cumhur İttifakı içinde yer alacak" dedi.

İYİ Parti’nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamasında ise vefa borcunun önemli bir rol oynadığını belirten Destici, "İYİ Parti, 2018 seçimlerinde CHP’nin verdiği 15 milletvekili ile Meclis’e girdi. Yıllardır bu vefa duygusunu taşıyor ve pek çok politikasında bu durum belirleyici" ifadelerini kullandı.

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