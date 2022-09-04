Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 103 yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, “Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.” ifadesini kullandı.



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