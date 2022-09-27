CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ekim Pazar günü genel merkezde 5 siyasi parti lideri ile yapacağı görüşme öncesi istişare toplantılarına başladı.
Kılıçdaroğlu istişare toplantılarının ilkini gerçekleştirerek, Deva Partisi Genel Merkezi'nde Ali Babacan ile bir araya geldi. Babacan, Kılıçdaroğlu'nu genel merkez kapısında karşıladı. Görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü. İki lider çıkışta gazetecilerden soru almadı.
Kılıçdaroğlu'nun 'benimle misiniz' sorusuna CHP'den destek, İYİ Parti'den mesaj CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de partisi tarafından düzenlenen bir toplantıda "Gerçekten benimle misiniz?" ifadesini kullanması CHP'de yankı uyandırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sonrası CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı sosyal medya hesapları üzerinden destek mesajı yayınladı. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Fatih Demirkol'dan ise çarpıcı bir paylaşım geldi.
Kılıçdaroğlu o afişin önünde poz verdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Elâzığ’da, kendisini eleştiren afişlerden birinin önünde fotoğraf çektirdi.
Muhalefetin adayı kim olacak? Bakan Yanık tahminini açıkladı: Kılıçdaroğlu dahil hiçbirisinin olmayacağı kanaatindeyim 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adayının kim olacağına dair değerlendirmede bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ben muhalefetin cumhurbaşkanı adayının bugünkü adı geçen isimlerin hiçbirisinin olmayacağı kanaatindeyim, Kılıçdaroğlu da dahil" dedi. Bakan Yanık, "Benim kanaatim, hiç bilinmeyen ve seçime çok az kala bir isim çıkaracaklar ortaya" ifadesini kullandı.