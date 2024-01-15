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    Aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen'den CHP'ye ağır eleştiri! 'Adeta bir virüs, mikrop gibi...'

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP, 25 yıldır Eskişehir'i yöneten Yılmaz Büyükerşen'den vazgeçmiş ve Eskişehir adayını Ayşe Ünlüce olarak duyurmuştu. CHP lideri Özgür Özel'in adaylık için önce Büyükerşen'e teklif götürdüğü, ardından da vazgeçtiği iddia edilirken Büyükerşen sessizliği bozdu. Aday tanıtım toplantısında CHP'yi yaylım ateşine tuttu.

    Aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen&#039;den CHP&#039;ye ağır eleştiri! &#039;Adeta bir virüs, mikrop gibi...&#039;
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçimlere sayılı günler kala aday belirleme çalışmalarına hız veren CHP'de Eskişehir'i 25 yıldır yöneten Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 'Genel Başkan'ın talimatı ile yeniden aday olduğunu duyurmuş, ancak birkaç gün sonra CHP Eskişehir adayının Ayşe Ünlüce olduğunu duyurmuştu.

    ÖZEL'İN TALİMATI İLE ADAY OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

    86 yaşındaki Büyükerşen, CHP'nin Eskişehir adayını açıklamasından önce adaylık talep etmediğini ancak Özgür Özel'in isteği ile yeniden aday olacağını açıklamıştı. Ancak PM Ünlüce'nin adaylığında karar kıldı.

    "İMALI ŞEKİLDE YAŞINIZ 86 OLDU DEDİLER"

    Sürece ilişkin Sözcü TV'ye açıklamalarda bulunan Büyükerşen, kendisine yönelik tavırdan duyduğu rahatsızlığı anlattı.

    Partinin 'yaşını' bahane ettiğini söyleyen Büyükerşen isim vermeden parti yönetimine yüklenip, "İmalı şekilde yaşınız 86 oldu, anket yaptırıyoruz dediler. Anket yaptırmalarına kırıldım" demişti.

    Bugün de aday tanıtım toplantısında Ayşe Ünlüce'ye destek için konuşan Büyükerşen, partisini ağır sözlerle eleştirdi. Partisinde yan yaan gelince aynı idealleri paylaştığı insanların, arkasından da ayağının altına karpuz kabuğu koyma eğiliminde olduğunu söyleyen Büyükerşen adeta bir virüs, mikrop gibi bu durumun partililerde yayıldığını ifade etti.

    "NASIL BU PARTİ ADAM OLACAK DİYE DÜŞÜNÜP DURMUŞUMDUR"

    Gençliğimde, zamanının büyük bir kısmını CHP’de geçirdiğini avukat, il başkanı partililerle siyasi tartışmalar yaşadıklarını belirten Büyükerşen, "Hep bir araya geldikleri zaman hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk idealleri, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince, diğer gidenlerin dedikodusunu yaparlar. Derken gördüm ki; geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde. Nasıl bu parti adam olacak diye düşünüp durmuşumdur. Kafamın bir köşesinde bu kalmıştır." dedi.

    'ADETA BİR VİRÜS, MİKROP GİBİ...'

    Üniversite yıllarında da aynı şeyleri gördüğünü belirten Büyükerşen, "Ve hala da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette. CHP’nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var. Bunu cesaretle hiç çekinmeden söylüyorum, hocalık vasfıma sığınarak söylüyorum. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Gözlemlerimle bu olaylar hep ön plana çıktı. Türkiye’deki, Büyük Millet Meclisi’ndeki siyaseti, tek partili dönemden çok partili döneme geçişte hep gördüm” diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yılmaz BüyükerşenChp
    Haberler > Politika > Aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen'den CHP'ye ağır eleştiri! 'Adeta bir virüs, mikrop gibi...'
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