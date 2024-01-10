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    CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen’i vazgeçirmeye çalışıyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    PM toplantısı öncesi, CHP’de kriz yaşandı. Eskişehir'in mevcut başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yeniden adaylık başvurusu yapınca ortalık karıştı. 86 yaşındaki Büyükerşen’in artık aday olmaması gerektiğini savunanlar oldu. Özgür Özel devreye girdi, işte detaylar...

    CHP&#039;de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen’i vazgeçirmeye çalışıyor
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haber Merkezi ANKARA - CHP’nin bugün yapılacak MYK ve PM toplantısında, aralarında bazı büyükşehirlerin de olduğu 300 civarında belediye başkan adayını karara bağlaması bekleniyor. Bugünkü toplantıda, Adana, Mersin, Aydın, Samsun, Kocaeli gibi illerle ilgili karar alınacağı belirtiliyor. PM toplantısı öncesinde, CHP’de Eskişehir krizi yaşandığı öğrenildi. Mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen’in yeniden adaylık başvurusu yaptığı CHP içinde, 86 yaşında olan Büyükerşen’in artık aday yapılmaması gerektiğini savunanlar bulunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de ‘Kırgınlığa yol açmadan’ Büyükerşen’i adaylıktan vazgeçirmeye çalıştığı ifade ediliyor. Özel’in geçtiğimiz günlerde Büyükerşen’le görüşerek fikir alışverişinde bulunduğu, adaylığı konusundaki düşüncelerini aldığı belirtiliyor. CHP’de parti yönetiminin büyük bölümünün Eskişehir’de Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç veya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un büyükşehir adaylığından yana oldukları kaydediliyor. CHP içinde ayrıca Büyükerşen’in aday yapılmaması durumunda Eskişehir’de seçimin kaybedilmesi riski bulunduğunu düşünenler de bulunuyor. Parti içinde Eskişehir konusunda ortak görüş oluşmadığı için aday açıklanmasının sona bırakılabileceği ifade ediliyor.

    ChpÖzgür ÖzelYılmaz Büyükerşen
    Haberler > Politika > CHP'de Eskişehir krizi, Özgür Özel, Büyükerşen’i vazgeçirmeye çalışıyor
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