‘Ayrı aday’ kararı CHP’yi zorluyor

9 Ocak 2024 05:15 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 05:19

Haber Merkezi ANKARA - 2019 seçimlerinde bazı şehirlerde MHP ile AK Parti’nin ayrı aday çıkarması sebebniyle ipi göğüsleyen taraf Millet İttifakı cephesi olmuştu. Ancak bu seçimlerde, çok daha farklı bir tablo söz konusu. AK Parti ve MHP’nin iş birliği yapacakları şehirlerin sayısını artırması ve Millet İttifakı ortaklarının ayrı aday çıkarma kararlılığının, 2019’daki seçim sonuçlarını değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hem parti içindeki adaylık çekişmesi hem de eski ortaklarının kendi adaylarını çıkarma kararlılığından dolayı başta İstanbul olmak üzere, özellikle Antalya, Adana, Mersin, Kırşehir, Burdur, Hatay, Artvin ve Sinop’ta CHP’nin seçimi kaybedileceği değerlendiriliyor.

İYİ PARTİ, AKDENİZ VE EGE'DE CHP'NİN ELİNİ ZAYIFLATIYOR

Akdeniz ve Ege şehirlerinde oy oranı diğer bölgelere göre daha yüksek olan İyi Parti’nin kendi adayları ile seçime girecek olmasının, bu bölgelerde de CHP’nin elini zayıflatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mesela; Adana, Burdur, Antalya ve Muğla gibi şehirlerde hem CHP hem de İyi Parti’nin ayrı aday çıkaracak olması,

AK PARTİ VE MHP'NİN ORTAK ADAYLA SEÇİME GİRMESİ DENGELERİ DEĞİŞTİYOR

AK Parti ve MHP’nin ise ortak adayla seçime gitmesi, bu şehirlerdeki belediye yönetimlerinin el değiştirmesi ihtimalini artırıyor. Yine Kırşehir’de 2019’da AK Parti ve MHP ayrı ayrı aday çıkarınca, seçimi CHP kazanmıştı. AK Parti ve MHP’nin bu şehirdeki toplam oyu yüzde 54’ü geçmesine rağmen, ayrı aday çıkarmaları sebebiyle CHP’nin adayı yüzde 44,7 ile başkan seçilmişti. Bu defa MHP Kırşehir’de aday çıkarmayacak. Böylece Cumhur İttifakı Kırşehir’de tek adayla seçime girecek, ancak CHP ve İyi Parti ayrı adaylarla yarışacak.

İYİ PARTİ BEŞ İSİM AÇIKLADI

İyi Parti’nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli oldu. Manisa’da Gürhan Özcan, Adana’da Ayyüce Türkeş, Antalya’da Nesrin Ünal, Kayseri’de Kâzım Yücel ve Samsun’da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi. İyi Parti ayrıca CHP’nin düzenlediği Can Atalay mitingine katılmayacak.

İNCE: ARTIK İZMİR BİLE GARANTİ DEĞİL

31 Mart Mahallî İdareler Seçimlerinde CHP ile iş birliği yapmak istediklerini ifade eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aynı zamanda uyarıda da bulundu. İnce “Zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de aday açıklamaya başlarım” dedi. İnce “İzmir’den aday olmak istiyor” yorumlarına “Böyle bir talebim olmadı ama İzmir çantada keklik değil. İyi Parti de DEM Parti de aday çıkarıyor” cevabını verdi.