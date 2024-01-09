Murat Kurum hızlı başladı: İstanbul’da hayat eziyet olmayacak

9 Ocak 2024 05:03 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 05:08

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, isminin açıklanmasının ertesi günü seçim çalışmalarına başladı. Eyüp Sultan Camii’nde sabah namazını kılan Murat Kurum ardından Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyaret etti. Esnaf ve gençlerle buluşan Kurum “İstanbul’da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var. Çalışan kadınlarımıza, yediden yetmişe bütün İstanbullularımıza dair projelerimiz var” dedi. Bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve neler yapacağına yönelik Kurum şunları söyledi:

- Bizi hep sokakta göreceksiniz, iş yaparken, çalışırken göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz, hiçbir zaman polemiklerin içinde olmayacağız.

- Öne çıkan konularımız belli. Başta ulaşım, deprem riskimiz, kentsel dönüşüm, yine bu manada yeşil alan eksikliği, sosyal donatı eksikliği, İstanbul’un güvenliği, huzuru... Yani huzurla yaşayacağımız bir iftihar tablosu olacak.

- Ecdadın bıraktığı tarihî eserlere hep birlikte sahip çıkacağız. İstanbul’daki bu trafik çilesini bitirebilmek için de alternatif güzergâhlar, alternatif yollar yapmak durumundasınız.

- Hayvan barınaklarının sayısını artırmak zorundayız. Şu an maalesef İstanbul’da hayvan barınağıyla ilgili bir yatırım yapılmamış. Yani bir taraftan sokak hayvanları çoğalırken diğer taraftan bununla ilgili bir çözüm ortaya koymak zorundasın.

- İstanbul’daki göçmen sorununu da yönetmek zorundayız. Ülkelerindeki savaş bittiği zaman inşallah memleketlerine dönecekler. O zamana kadar ülkemizin, İstanbul’umuzun istihdamına katkı sunuyorlar. Bunu da yönetmeliyiz.

BAKAN DEĞİL 'ŞEHREMİNİ'

Kendisine nasıl hitap etmeleri konusunda kararsız kalan gazetecilere artık bakan olmadığını söyleyen Murat Kurum, İstanbul’un şehremini olmak için çalışacağını ifade etti.

DÜNYA BASININDA

Uluslararası medya kuruluşları Murat Kurum’un adının açıklamasını okurlarıyla paylaştı. Kurum’un adaylığı ve geçmişte üstlendiği görevlere dikkat çekilen haberlerde, Erdoğan’ın “İstanbul beş yıl daha kaybedemez” sözleri öne çekildi.