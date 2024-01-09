AK Parti mevcut 15 Belediye Başkanı ile yola devam kararı alınmıştı... 'Başarı' yeniden adaylığı getirdi

9 Ocak 2024 04:52 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 05:04

EMRAG ÖZCAN'IN HABERİ - AK Parti’de başta milletvekilleri ve MKYK olmak üzere yapılan büyük değişim belediye başkanları için uygulanmadı. Beklenenin aksine AK Parti, kendi yönetiminde bulunan Bursa, Erzurum, Kocaeli, Ordu, Balıkesir, Denizli, Bingöl, Düzce, Elâzığ, Giresun, Isparta, Rize, Tokat, Bitlis ve Yalova’da mevcut başkanlarla yola devam etme kararı aldı. Sadece Samsun’da yeni bir isim açıklandı. Mustafa Demir de rahatsızlığından dolayı aday gösterilmedi. Bu kararların ardında başkanların başarısının yattığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre mevcut başkanlar hem temayülde hem anketlerde ilk sırada yer aldı. Başkanların memnuniyet anket oranları da bir hayli yüksek çıktı.

Başkanların yeniden aday gösterilmesinde icraatları da etkili oldu. İşte çalışmalarından bazıları:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: 2014 yılında Erzurum Belediye Başkanı seçildi. 10 yılda 600’ü aşkın projeye imza attı. Erzurum’un çehresini değiştirdi. Palandöken Dünya Kayak Merkezini inşa etti. Doğu Anadolu canlı hayvan borsasını kurdu. Güneş enerji santralleri ve metan gazından elektrik üreten tesisleri yaptı. Hayır çarşıları oluşturdu. Millet bahçeleri, fidan üretim merkezleri inşa etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: Bursa’nın meydanındaki eski yapıları yıkıp Hanlar Bölgesi’ni ortaya çıkardı. Çok sayıda atık su arıtma tesisi kurdu. Sadece bu yıl 185 kilometre kanalizasyon hattı inşa etti. Yedi ayrı bölgede kentsel dönüşüm projesi başlattı, hak sahiplerine evlerini dağıttı. İznik’i UNESCO’ya taşıdı. Uludağ’ın dört mevsim turizme hizmeti için Alan Yönetimi Başkanlığı kurulmasına öncülük etti. 250 kavşağın uzaktan kontrol edildiği trafik yönetim merkezi kurdu. Ulaşıma 2024 yılında 5,3 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyor. Yeşil Bursa’ya 250 bin metrekarelik yeni yeşil alan kazandırılması bu seneki programları arasında.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: Dört yılda 18 milyar liralık yatırım yaptı. Körfez’deki dip çamuru temizlemek için kolları sıvadı. Denizdeki 8,5 milyon ton çamurun yarısını çıkardı. Kirliliğe yol açan Kömürcüler OSB’yi kaldırdı. Elli senedir konuşulan Kartepe Teleferik Projesi’ni ihya etti. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini teşvik etti, çiftçiye destek verdi. Çok sayıda bağlantı yolu inşa etti. Kavşak, alt geçit ve üst geçitler oluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: Kırsal kalkınmaya büyük destek verdi. Havran Ovası Tarımsal Sulama Projesi’yle örnek oldu. Tarımla ilgili sulamada yüzde 15 indirim yaptı. Çiftçi eğitim merkezi kurdu. İda-Madra Jeopark Alanı’yla turizmde büyük başarıya imza attı. Koyunculuğu geliştirme projesi başlattı. Balıkesir’de 100 binden fazla çocuğun yüzme öğrenmesini sağladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Millet bahçeleri, yollar, köprüler kurdu. Asar Deresi’ni cazibe merkezi hâline getirdi. 150 milyon liralık yatırımla, bütün takımların kamp yapacağı Düzce Spor Merkezi için kolları sıvadı. Çevre yolu projesi hazırladı. Konuralp antik şehrinin gün yüzüne çıkarılmasını sağladı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu: Türkiye’nin en genç belediye başkanı olarak 2014’de göreve geldi. İlk döneminde birbirinden değerli 61 proje; ikinci döneminde 71 proje hayata geçirdi. On yılda 326 kilometre uzunluğunda altyapı yaptı. Uzun çalışmalar sonucunda Kanal Tokat Projesi’ni noktaladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: Atıl tarım arazileri yeniden üretime açtı. Binlerce çiftçiye destek verdi. Sözleşmeli tarım modelini hayata geçirdi. Yedi ilçede seralar kurdurdu. Melet Projesi’yle dünyanın en uzun bisiklet yolunu Ordu’da kurmak için adım attı. “Sayacabaşı Bilim Kenti” için çalışma başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan: Türkiye’nin ilk afet master planını hazırladı. Çiftçiye binlerce ton tohum ve binlerce zeytin fidanı desteği verdi. Elli senelik içme suyu ihtiyacını karşılayacak Akbaş Barajı’ndan 70 kilometrelik hat çekti. 100 bine yakın kişiye spor kursu verilmesini sağladı. Traverten Jeoparkı ve Ege’nin en büyük güneş enerji santrali için adım attı..

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Değirmen: Şehre yeni otogar, cam seyir terası, millet bahçesi, modern hayvan hastanesi ve GES yatırımları kazandırarak ön plana çıktı. TOKİ’nin yaptığı konutların yanı sıra şehirde kentsel dönüşümü hızlandırdı.

Elâzığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: 2019’da 100 proje açıkladı, büyük bir kısmını tamamladı. En temel ilkesi tasarruf oldu. Seçildiğinde makam aracını dahi garajdan çıkarmadı.