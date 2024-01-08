Murat Kurum İstanbul için vaatlerini tek tek açıkladı 'Fatih'in emanetine sahip çıkacağız'

8 Ocak 2024 10:47 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 11:03

İşte Kurum'un açıklamaları:



"Deprem riski için çalışmalar yapacağız, deprem riskini bertaraf edeceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Tarihi Yarım Ada için yatırımlar yapacağız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine sahip çıkacağız. Yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Trafik çilesi bitecek. Önceliğimiz deprem ve trafik sorunu"



Ayrıntılar geliyor...