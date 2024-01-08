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Murat Kurum İstanbul için vaatlerini tek tek açıkladı 'Fatih'in emanetine sahip çıkacağız'
Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyareti sonrası AK Parti'nin İBB Adayı Murat Kurum, yanında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe ile beraber basın açıklaması yaptı.
İşte Kurum'un açıklamaları:
"Deprem riski için çalışmalar yapacağız, deprem riskini bertaraf edeceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Tarihi Yarım Ada için yatırımlar yapacağız. Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine sahip çıkacağız. Yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Trafik çilesi bitecek. Önceliğimiz deprem ve trafik sorunu"
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi