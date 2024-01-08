AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sabah namazını Eyüpsultan'da kıldı

8 Ocak 2024 08:37 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 09:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen tanıtım toplantısında AK Parti'nin 26 ildeki adaylarını açıkladı. İstanbul için açıklanacak isim merakla beklenirken, Erdoğan adaylarının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Kurum, seçim çalışmalarının startını verdi. Yeni güne sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılarak başlayan Kurum'a beraberindeki bir grup da eşlik etti.

Eyüpsultan Hazretleri'nin kabrini ziyaret eden Kurum, vatandaşlara çorba ikram etti. Kurum, namaza iştirak eden İstanbullular tarafından ilgiyle karşılandı.

"DUALARLA BAŞLAYACAĞIZ"

Hemen sonrasında gazetecilere açıklama yapan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Dualarla başlayacağız, dualarla bitireceğiz. Hep milletimizin zor gününde yanında olduk, yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olacağız. Bizi hep sokakta göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. Milletimizle gönül gönüle bu süreci yürüteceğiz.

Aylardır çalışmalar yapıyoruz, milletimizin sorunlarını not ettik. Uzman arkadaşlarla bunları değerlendirdik. Eminiz ki İstanbul'un kaybolan 5 yılını hızlı bir şekilde acil eylem planını ortaya koyarak yürüteceğiz. Acil eylem planlarında ortaya koymak için yürüteceğiz. İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacağız. Daha öncesinden onlar bizi biliyorlar. O birikimi, tecrübeyi buraya aktaracağız."

İMAMOĞLU'NA MESAJ VERMİŞTİ

Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına giderek ilk açıklamasını yapmış ve İstanbul için bir acil eylem planı hazırlayacaklarını da söylemişti.

Cumhurbaşkanı tarafından ismi açıklanan Murat Kurum, ilk mesajında “İstanbul’u özüne döndüreceğiz. Yüz günlük ve bir yıllık İstanbul Acil Eylem Planı’mızı hazırlıyoruz. Çok yakında müjdelerimizi İstanbullulara vereceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul’da duraklama dönemi bitecek, yükseliş dönemi başlayacak. Tek riskli yapı kalmayacak. Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız” demişti.

Kurum, CHP’li rakibi İmamoğlu’na da gönderme yapmış ve "Afetlerde milletimiz için kollarımızı sıvadık. Sosyal konutlar için sıvadık kollarımızı. 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçeleri yaptık" ifadelerini kullanmıştı.