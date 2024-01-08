Erdoğan, Kurum'u böyle ilan etti: İstanbul yeniden 'murad'ına erecek

8 Ocak 2024 05:11 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 05:26

AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Milletvekili Murat Kurum oldu. Adaylık için uzun süredir İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan dâhil birçok isim gündeme gelmişti. 5 Ocak tarihli gazetemizin manşetinde, AK Parti kulislerini kaynak göstererek “Yüzde 99,9 Murat Kurum olacak” diye yazmıştık ve bu beklenti gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ile birlikte 26 şehrin başkan adayını Haliç Kongre Merkezinde görkemli bir törenle duyurdu.

5 YIL DAHA KAYBEDEMEYİZ

Erdoğan’ın özel önem verdiği, 2019 yılındaki yerel seçimde CHP’ye geçen İstanbul adayı açıklanırken salondaki coşku ve heyecan doruğa çıktı. İstanbul’un mevcut durumuna değinen Cumhurbaşkanı “El ele vererek İstanbul’u beş yıllık fetret devrinden çıkaracağız. İstanbul, muradına kavuşacak. Beş yılda gördük ki, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. Sürekli ilgilenilmesi gereken bir şehir İstanbul. Önce bu şehre âşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü çökme kaçınılmazdır. İstanbul’un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını bütün İstanbullular gibi biz de çok net görüyoruz. İnşallah 81 vilayetimizin her biri gibi Fatih’in emaneti İstanbul’u da yeniden ve sadece halkına hizmet eder hâle getireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı, yerel seçimlerin yanı sıra sıcak gündeme dair de önemli mesajlar verdi:

94 RUHU İLE YÜRÜYORUZ

"Belediyecilikte âdeta bir destan yazdık. ‘94 ruhu’ denilen belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de yepyeni bir çığır açtık. Karşımda bir slogan var: “Yeniden İstanbul, yeniden AK Parti. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız.” Durmak yok. Merkezî yönetimde ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri belediyelerdeki başarılarla taçlandırmadan Türkiye Yüzyılı hedefimizin noksan kalacağına inanıyoruz. Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilme faturalarını yeri geldiğinde biz ödemek zorunda kalıyoruz. Kendini değil kentini düşünen belediye başkan adayları ile milletimizin karşısına çıkıyoruz. Adaylarımızla üyelerimizle gece gündüz sahada olacağız. Türkiye, 30 büyükşehir ve 519 ilçesi, 51 ili ve 403 ilçesi, 390 beldesi ile belediyecilikte yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

PROVOKASYONU GÖRDÜK

Son dönemde Süper Kupa ve hilafet bahanesiyle gündeme getirilen suni tartışmalara da değinen Erdoğan, şöyle devam etti: Eski Türkiye’de kaldığını umut ettiğimiz kimi senaryolar tekrar tedavüle sürülmeye başlandı. Seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Yıllarca ön yargılarını gerçek zannettiler. Biraz farklı mahallere kulak verseler, bu millet Allah Allah nidaları ile cihanı titretmiş, hamuru Müslümanlık ile yoğrulmuş, mayası İslam ile atılmış necip bir millettir. Tercih ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var. Hayat tarzı, köken, mezhep, inançlar üzerinden pis bir oyun oynanmakta. Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal yine istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Oysa bu milletin ne cumhuriyet ile ne de Gazi Mustafa Kemal ile bir derdi vardır. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak, tükenmişliğin işaretidir.

RİYAD’DAN EKMEK ÇIKMAZ

Riyad’dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz bunu ülke genelinde millî ve yerli olarak ifade edin. İpleri emperyalist güçlerin elinde olan terör örgütleri ile meselesi olan marjinal kesimlerin bizlere yönelik husumetlerini anlayabiliyoruz. Bizi üzen, ülkemizin ikinci büyük siyasi partisi hüviyetine sahip CHP’nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır.

Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. Bu seçimle Özgür Efendi’yi de özgürleştireceğiz. Özgür Efendi bize sataşarak prim kazanmaya çalışıyor ancak boynunda diyet borcu ile siyaset yapılmaz. Özgür Efendi gitsin önce bizimle uğraşmak yerine vasilerinden efendilerinden kurtulsun, anayasal düzene kastetmekten tutuklanan bir teröristi cezaevinden tünel kazarak kurtarmanın derdinde."

"MİLLETE HİZMET İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Cumhurbaşkanı tarafından ismi açıklanan Murat Kurum, ilk mesajında “İstanbul’u özüne döndüreceğiz. Yüz günlük ve bir yıllık İstanbul Acil Eylem Planı’mızı hazırlıyoruz. Çok yakında müjdelerimizi İstanbullulara vereceğiz. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul’da duraklama dönemi bitecek, yükseliş dönemi başlayacak. Tek riskli yapı kalmayacak. Ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız” dedi.

Kurum, CHP’li rakibi İmamoğlu’na da gönderme yaptı: Afetlerde milletimiz için kollarımızı sıvadık. Sosyal konutlar için sıvadık kollarımızı. 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçeleri yaptık.

46 İSİM HAFTAYA AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara dahil olmak üzere kalan 46 şehrin belediye başkan adayını 15 Ocak’ta Başkent’teki toplantıyla duyuracak. AK Parti’nin seçim beyannamesi de ilan edilecek. Bu arada seçim iş birliği için görüşme trafiği de sürüyor. AK Parti kurmayları Yeniden Refah, DSP ve BBP yetkilileriyle tekrar buluşacak. Bu randevularda iş birliklerinin netleşmesi bekleniyor.

İL İL ADAYLAR

BÜYÜKŞEHİRLER

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bursa: Alinur Aktaş

Denizli: Osman Zolan

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Hilmi Güler

Samsun: Halit Doğan

DİĞER ŞEHİRLER

Artvin: Mehmet Kocatepe

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Rize: Rahmi Metin,

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk