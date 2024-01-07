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    İBB Başkan adayı Murat Kurum 'İlk günden işe koyulduk' diyerek duyurdu

    AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, aday ilanının ardından yeni bir paylaşım daha yaptı. Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile bir araya geldiği fotoğrafını paylaşarak “İlk günden işe koyulduk. Bu şehrin karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İstanbul’un ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız” dedi.

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    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende partisinin 26 il belediye başkan adayını açıkladı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

    Kurum, aday ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından “Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak.  Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!” paylaşımını yapmıştı.

    İBB Başkan adayı Murat Kurum 'İlk günden işe koyulduk' diyerek duyurdu

    BAKAN URAOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

    İstanbul büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum, bu kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile fotoğraflarını paylaşarak X hesabından ‘İlk günden işe koyulduk’ diyerek şu açıklamayı yaptı: 

    İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!

    KURUM’UN GÜNDEMİ ‘ULAŞIM’

    Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada da ulaşım konusuna dikkat çekerek şunları söylemişti: 

    İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları güvenle dolana kadar durmayacağız. İstanbul'da değişim zamanı artık gelmiştir. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlıktır, algı belediyeciliğidir, karmaşa ve sistemsizliktir, İstanbul halkına söz verip tutmayanlar, duraklama dönemine sokanlardır. İstanbul'da duraklama dönemi bitip yeniden yükseliş dönemi başlayacak.

    İBB Başkan adayı Murat Kurum 'İlk günden işe koyulduk' diyerek duyurdu

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Murat KurumIstanbul
    Haberler > Politika > İBB Başkan adayı Murat Kurum 'İlk günden işe koyulduk' diyerek duyurdu
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