İBB Başkan adayı Murat Kurum 'İlk günden işe koyulduk' diyerek duyurdu

7 Ocak 2024 22:48 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 22:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende partisinin 26 il belediye başkan adayını açıkladı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Kurum, aday ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından “Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul!” paylaşımını yapmıştı.

BAKAN URAOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

İstanbul büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum, bu kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile fotoğraflarını paylaşarak X hesabından ‘İlk günden işe koyulduk’ diyerek şu açıklamayı yaptı:

İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul’un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız!

KURUM’UN GÜNDEMİ ‘ULAŞIM’

Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada da ulaşım konusuna dikkat çekerek şunları söylemişti:

İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları güvenle dolana kadar durmayacağız. İstanbul'da değişim zamanı artık gelmiştir. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlıktır, algı belediyeciliğidir, karmaşa ve sistemsizliktir, İstanbul halkına söz verip tutmayanlar, duraklama dönemine sokanlardır. İstanbul'da duraklama dönemi bitip yeniden yükseliş dönemi başlayacak.