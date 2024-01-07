Erdoğan ‘Muradımıza kavuştuk’ diyerek duyurmuştu… İstanbul adayı Murat Kurum: Tek riskli yapı bırakmayacağız

7 Ocak 2024 17:41 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 17:44

Milyonlarca İstanbullunun merakla beklediği AK Parti İstanbul Belediye adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11'i büyükşehir 26 belediye başkanı adayını açıkladı.

Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğunu duyurdu. Peki Murat Kurum kimdir? Daha önce hangi alanlarda çalıştı? İşte Murat Kurum’un kariyeri ve ilgi alanları…

AK PARTİ İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI ADAYI MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum 7 Mayıs 1976 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya geldi. Memur bir ailenin oğlu olan Murat Kurum'un annesi Kızılcahamamlı ev hanımı Satı Kurum, babası Konyalı inşaat mühendisi Mehmet Kurum. Murat Kurum'un Dilek isminde ablası, Didem isminde de bir kız kardeşi var.

MURAT KURUM'UN EŞİ KİM?

Şengül Kurum ile evli olan Kurum'un 3 çocuğu var. Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum, Matematik öğretmenidir.

MURAT KURUM EĞİTİM HAYATI

İlkokul birinci sınıfta Konya'da Gazi İlkokulu'nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti.

Daha sonra ailesiyle Ankara'ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Lisede sporla yakından ilgilenen Kurum, okulun basket takımında oynadı.

BABASININ MESLEĞİ DE MÜHENDİSLİK

Başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Murat Kurum üniversitede baba mesleğinden devam ederek, mühendis olmak istedi ve Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Ama onun gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi. Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı.

MESLEKİ KARİYERİ

Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.

İSTANBUL'A GÜVENLİ VE MODERN YAŞAM ALANLARI KAZANDIRDI

Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar; modern yaşam alanları kazandıran Murat Kurum, Emlak Konut'un marka değerini artırması için özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı.

MURAT KURUM’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Adaylığının ardından kameralara karşısına geçen Murat Kurum, şu açıklamalarda bulundu:

“Hepinizi saygı ile selamlıyorum. AK Parti il teşkilatına hoş geldiniz. Bu ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz.

Şimdi sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını bugün atıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Aziz İstanbullular cumhurbaşkanımızın takdirleri ile İBB adayı olarak ilan edildik. Böyle yüce bir görev için bizi aday gösteren cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Başta sayın Bahçeli olmak üzere ittifakımız paydaşlarına teşekkür ediyorum.

Canım anneme ve babama; sevgili eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. İstanbul'umuzun efsane belediye başkanı olan sayın cumhurbaşkanımza, dava arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimi rahmetle anıyorum.

İstanbul'a aday olmak büyük bir onur ve sorumluluk. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Mekke ve Medine'nin emanetleri var İstanbul'da. Saraybosna'nın yeşili, Endülüs'ün ilmi var. Hepimiz kendi özümüzü burada bulmuşuz. Ekonomimizin gücü burada. Ticaretin lokomotifi İstanbul'dur. İstanbul bugünümüz, yarınımız. Bu derece kıymetli, özen gösterilmesi bir şehirde birlikte yaşıyoruz. Ecdadımızın yolunda, cumhuriyetten aldığımız güçle geliyoruz. Gerçek belediyecilik önce vatandaşın hanesinde olmaktır.

Yarın sabahtan itibaren İstanbullulara hedeflerimizi hep beraber anlatacağız. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz. Ülkeme daima hizmet ettim. Tüm arkadaşlarımla birlikte bizi arayanlar he bir işin başında buldu. Ülkemizin şehircilikte hak ettiği noktaya gelmesi için 20 yıl boyunca ter döktük. Bakanlığımız boyunca ülkemizin dört bir yanında hizmetlerde bulunduk.

Afetlerin ardından tüm insanımızla bir olduk, beraber olduk. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu aziz şehrin 39 ilçesinde imzamız var. 7 tepesinde alın terimiz var. Biz iyi günde kötü günde teşkilatımızla İstanbulluların yanında olduk.

Afetlerde milletimiz için kollarımızı sıvadık. Sosyal konutlar için sıvadık kollarımızı. Çocuklarımızın, gençlerimizin yarınları için kollarımızı sıvadık. Finanskent'i bu şehre kazandırdık. Atatürk Kültür Merkezi'ni tamamladık. 20 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçeleri yaptık. Hep çözüm tarafında olduk.

Farklı gündemler peşinde olmadık, bahanelerin arkasına sığınmadık. Mevcut belediye yönetiminin 5 yılda yaptığının katbekat fazlasını yaptığımızı göreceksiniz. 94 ruhu ile yeni eserleri İstanbul'a kazandıracağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız.

İstanbul'da artık değişim zamanı gelmiştir. Çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlık, algı belediyeciliği, karmaşa ve sistemsizliktir. Bizim rakibimiz İstanbul halkına söz verip sözünde durmayan, İstanbul'u duraklama dönemine sokanlardır. İnşallah duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş dönemi başlayacak. İstanbul'da sistemsizlik son bulacak. Öyle arada bir İstanbul'da olayım demek yok. İstanbul'un yarınları için hareket ederken kadınlarla çalışacağız, gençlerle hareket edeceğiz. Enerjimizi bizi ilgilendirmeyen konular için değil İstanbul için harcayacağız.

Keyfimiz için değil kentimiz için çalışacağız, İstanbul'un geleceği için çalışacağız. Tüm farklılıklarımızla bir ve beraber olacağız. İBB Başkanı'nın ayağına şantiye çamuru değecek. Sırtına İstanbul'un sabah rüzgarı vuracak, yüzüne yağmur kar değecek. Daima milletimizle birlikte olacağız. İstanbul bizim için hep 18 yaşında. Dinamik, hareketli, yedi 24 yaşayan bir şehir. Laf değil iş üreteceğiz. Ve icrasız İstanbul son bulacak. İBB Başkanı tarihe karşı saygıda kusur etmeyecek. Fatih'in karşısında ellerini bağlayıp boynunu bükecek. Kimliksiz belediyecilik son bulacak. 16 milyonun başkanı değil dostu, kardeşi olacağız. Onlar anlatacak biz dinleyeceğiz. Ortak akla, katılımcılığa hak ettiği değeri vereceğiz. Reklamla, algı çalışmalarıyla İstanbul'un kaynaklarını boşa harcamayacağız. Algıda usta olanların değil alın teri ile usta olanların dönemini başlatacağız. İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız.

Tüm arkadaşlarımızla, bilim insanları ile harıl harıl çalışıyoruz. Her birine teşekkür ediyorum. 100 günlük acil eylem planımızı hazırlıyoruz. Çok yakında proje tanıtım toplantımızla müjdelerimizi İstanbullulara vereceğiz.”