Murat Kurum, kentsel dönüşüme dikkat çekip start verdi: Kollarımızı boş yere sıvamadık

7 Ocak 2024 16:59 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 17:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Murat Kurum'un AK Parti'nin İBB Adayı olduğunu açıkladı.

Kurum, sosyal medya hesabı X'ten adaylığının açıklanmasının ardından ilk paylaşımını yaptı.

Kurum, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul" notunu paylaştı.

Adaylığının ilan edilmesinin ardından Murat Kurum AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti.

Burada kameralar karşısına geçen Kurum şöyle konuştu:

Heyecanlıyız, gururluyuz. İstanbul'un her sokağının kıymetini biliyoruz. Buradaki yol arkadaşlarımızla kutlu bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle İBB Adayı olarak ilan edildim. En başta böyle bir yüce görev için bizi layık gören Cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum.

"HEPİMİZ ÖZÜMÜZÜ BURADA BULDUK"

Başta il başkanımız, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle teşkilatlarımıza, aşk ve gönülle çalışan dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benden duasını esirgemeyen anneme, çocuklarıma ve sevgili eşime teşekkür ediyorum. Bu şehre hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum, merhum belediye başkanımız Kadir Topbaş'a rahmet diliyorum. Hepimiz kendi özümüzü burada bulduk, kendi şehrimizin tadı burada aldık. İstanbulumuz tarihimiz, bugünümüz, yarınımız.

"20 YIL BOYUNCA ÇALIŞTIK"

Hepimiz biliyoruz ki gerçek belediyecilik, İstanbul'dan ayrılmamaktadır. Hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte anlatıp, hep birlikte çalışacağız. Aziz İstanbullular, ülkeme hep destek oldum. Şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için 20 yıl boyunca çalıştık. Bakanlık görevimizde de Anadolu'nun ve İstanbulumuza dokunan işler yaptık.

"BİZ KOLLARIMIZ BOŞ YERE SIVAMADIK"

İyi günde kötü günde İstanbulluların yanında olduk. Biz kollarımızı boş yere sıvamadık. Bahanelerin arkasına sığınmadık, farklı gündemler peşinde asla koşmadık. Mevcut belediye yönetiminin 5 yılda yaptığının kat ve kat daha fazlasını yaptığımız göreceksiniz.

"İSTANBUL'DA RAKİBİMİZ BELLİDİR"

Bu şehre hizmet etmek aşk ister, sevda ister. Biz Cumhurbaşkanımızda gördük, yeni eserleri İstanbul'a kazandıracağız. Tek bir riskli bina kalmayana kadar çalışacağız. Yollarında, caddelerinde huzur ve güvenle dolana kadar durmayacağız. İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz bellidir, ihmalkarlıktır, ilgisizliktir, karmaşa ve düzensizliktir.