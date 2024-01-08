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    Şarkıcı Sinan Akçıl’dan İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum’a destek paylaşımı! ‘Hayırlı olsun’

    Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Murat Kurum’un İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı olarak açıklanmasının ardından sosyal medyada paylaşım yaptı. Adaylığa sevinen Akçıl, Kurum ile fotoğrafını paylaşarak ‘Hayırlı olsun’ dedi.

    Şarkıcı Sinan Akçıl’dan İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum’a destek paylaşımı! ‘Hayırlı olsun’
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti'nin İBB başkan adayının kim olacağı dün yapılan toplantıyla netleşti. Murat Kurum Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklandı, şarkıcı Sinan Akçıl’dan destek mesajı gecikmedi.

    AK PARTİ’NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen, 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 26 ilin adayının açıklandığı AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı dün gerçekleşti. AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayının Murat Kurum olduğunu duyurdu.

    Şarkıcı Sinan Akçıl’dan İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum’a destek paylaşımı! ‘Hayırlı olsun’

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum açıklandığı sırada salondaki katılımcılar ayağa kalkarak alkışlarla destek verdi. Bu sırada salonda, söz, müzik ve seslendirmesi Ceyhun Çelikten'e ait "Yeniden İstanbul" şarkısı çalındı.

    Şarkıcı Sinan Akçıl’dan İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum’a destek paylaşımı! ‘Hayırlı olsun’

    “İSTANBUL’UN GELECEĞİNE UMUTLA BAKTIĞIMIZ BİR AN”

    Murat Kurum'un İBB adaylığının açıklanmasının ardından şarkıcı Sinan Akçıl, Kurum’a desteğini belirten bir paylaşım yaptı. Yan yana çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Akçıl, altına ise “Çevremde de, dinleyici kitlemde de birçok kişiyi "gençlik ve güven" duygusu heyecanlandırıyor, dün akşam İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an. Hayırlı olsun” notunu düştü. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Murat KurumIstanbulIbbAk PartiYerel Seçim
    Haberler > Magazin > Şarkıcı Sinan Akçıl’dan İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum’a destek paylaşımı! ‘Hayırlı olsun’
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