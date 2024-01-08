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    Murat Kurum'dan İstanbullulara yeni seçim vaadi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde İstanbul'dan adayı olan Murat Kurum'dan yeni seçim vaadi geldi. Bütçe kaynaklarını çeşitlendireceklerini belirten Kurum, kaynakların reklama, algıya değil, İstanbulluya harcanacağını söyledi.

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ilan edilen Murat Kurum, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Sabah namazını Eyüpsultan'da kılan Kurum, akşam saatlerinde de Üsküdar’da çalışmalarını sürdürdü. 

    KURUM'DAN İSTANBULLULARA YENİ SEÇİM VAADİ

    Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Üsküdar’da Balıkçılar Çarşısı esnafını ziyaret eden Murat Kurum, 'trafik' ve 'kentsel dönüşüme' dikkat çekti. Belediye bütçesi için gelir kalemlerini çeşitlendireceklerini vurgulayan Murat Kurum, İstanbullulara yeni seçim vaadini yaptı.

    "31 Mart akşamı İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız" diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

    Murat Kurum'dan İstanbullulara yeni seçim vaadi

    ‘REKLAMA VE ALGIYA BÜTÇE YOK"

    “İstanbul diyoruz, yeniden İstanbul diyoruz, sadece İstanbul diyoruz. Sizin evladınız, bir kardeşiniz olarak bundan önce bizi nasıl tanıyorsanız, nasıl sevdiyseniz tüm enerjimizi, gençliğimizi, motivasyonumuzu İstanbul’a vereceğiz başaracağız.

    Gençlerimizle, kadınlarımızla yapacağız. İnşallah 31 Mart akşamı da büyük bir bayram havasıyla, büyük bir şölenle İstanbul'umuzun anahtarını geri alacağız.

    TEK BİR RİSKLİ YAPI KALMAYACAK

    Durmak yok, yola devam ediyoruz. Hep birlikte çalışacağız. Ulaşımda yaşanan trafik çilesi bitecek. İstanbul’un tek bir riskli yapısı kalmayana kadar kentsel dönüşümdeki o endişesi bitecek. Yeşil alanlarının arttığı, mavisinin korunduğu, müsilaj tehlikesinin bir daha yaşanmadığı, tarihin, kültürün, ecdadın bize bıraktığı eserlerin kıymetini bilen kadınlarla el ele 964 mahallesinde adaletli olacağız.

    Murat Kurum'dan İstanbullulara yeni seçim vaadi

    KAYNAKLAR İSTANBULLULARA HARCANACAK

    Hak ettiği saygıyı, hak ettiği değeri, ötekileştirmeden tüm kardeşlerimize göstereceğiz. Uzun zamandır bu projeleri bilim insanlarımıza birlikte çalışıyoruz hazırlıyoruz. Belediye bütçesi dışında da kaynakların arttırıldığı, kaynakların reklama, algıya değil, İstanbulluya harcandığı bir yönetim anlayışıyla inşallah 31 Mart akşamı geliyoruz"

    Murat KurumYerel Seçimİstanbul
    Haberler > Politika > Murat Kurum'dan İstanbullulara yeni seçim vaadi
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