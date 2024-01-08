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    Murat Kurum sokak köpekleri için çözüm projesini açıkladı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İBB için adaylığı dün açıklanan Kurum, sahipsiz sokak köpekleri için hazırladığı projeyi vatandaşlarla paylaştı. Kurum, “Her ilçemizde ve İstanbul genelinde de, yine bir Anadolu bir Avrupa yakasında olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı bu hayvan barınaklarında bakacağız” dedi.

    Murat Kurum sokak köpekleri için çözüm projesini açıkladı
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Eyüp Sultan Cami’nde sabah namazı kıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyaret etti. Ardından Fatih’te esnafı gezen Kurum, vatandaşların sorularını cevapladı.

    Murat Kurum sokak köpekleri için çözüm projesini açıkladı

    “MAALESEF İSTANBUL’DA HAYVAN BARINAĞINA YATIRIM YAPILMAMIŞ”

    Bir vatandaşın sahipsiz köpeklerin sorun olduğunu söylemesi üzerine Kurum, "Tabii konu şuna getirildi. Sokak hayvanı ve insan çatışması haline getirmeye gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da ifade ettiler. Hayvan barınaklarının sayısını arttırmak zorundayız. Şu an maalesef İstanbul'da hayvan barınağına ilişkin bir yatırım yapılmamış. Yani bir taraftan sokak hayvanları çoğalırken diğer taraftan buna ilişkin bir çözüm ortaya koymak zorundasın." diye konuştu.

    Murat Kurum sokak köpekleri için çözüm projesini açıkladı

    "BİR ANADOLU BİR DE AVRUPA YAKASINA BÜYÜK BARINAK YAPACAĞIZ”

    Kurum, bu konuyu seyreden, izleyen tarafta olamayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Ne yapacağız? Buna ilişkin sokak hayvanlarımızı ki bunu sokak hayvanı olarak değerlendirmemek lazım. Evcil hayvanların sahiplenileceği alanlar olarak bakmak lazım. Her ilçemizde ve İstanbul genelinde de, yine bir Anadolu bir Avrupa yakasında olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı bu hayvan barınaklarında bakacağız. Oradaki kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız. O hayvan barınaklarını, onların rehabilitasyonunu yapacağız. Onlara bakacağız, tedavilerini yapacağız, sahiplendireceğiz."

    Murat KurumSokak Köpekleri
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