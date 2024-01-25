AK Parti Ankara adaylarını açıkladı, 19 mevcut başkandan 14’ü ile yola devam

25 Ocak 2024 05:43 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 05:44

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - AK Parti Ankara ilçe adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, görkemli bir programla açıklandı. AK Parti, 25 ilçeli başkentte yönetimi kendisinde bulunan 19 ilçeden sadece Keçiören, Mamak ve Altındağ adaylarında değişime giderken, 14 ilçede mevcut belediye başkanları ile yola devam edecek. Bir önceki yerel seçimlerde olduğu gibi Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı’da MHP’nin adaylarını destekleme kararı alan AK Parti, bu seçimde ayrıca yönetimi kendisinde bulunan Ayaş ve Kalecik’te MHP adayını destekleyecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen Turgut Altınok’tan boşalacak Keçiören Belediye Başkanlığı’na, eski AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan aday gösterildi. Çoktan, 10 yıla yakındır Keçiören’de ilçe başkanlığı görevini yürütüyordu ve adaylık için geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Erdoğan “Keçiören’de yazdığı hizmet destanı ile tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara’nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum” dedi.

KALECİK’TEN ÇANKAYA’YA…

Ankara’nın en kalabalık ilçesi ve yönetimi CHP’de bulunan Çankaya’ya ise Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan aday yapıldı. 1983 doğumlu olan Kalkan hem uluslararası ilişkiler hem de hukuk fakültesi mezunu. AK Parti, CHP’nin kalesi olarak bilinen Çankaya’da genç adayla avantaj elde etmek istiyor. Altındağ’da ise eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, aynı zamanda eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki aday gösterildi. Daha önce üç dönem Altındağ belediye başkanlığı yapan Tiryaki, Altındağ’a yaptığı yatırımlarla ve uzun süre belediyeyi borçsuz olarak yönetmesiyle biliniyor. Mamak’ta ise mevcut Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı aday yapıldı. Çamlıdere’ye ise 5’inci defa Hazım Caner Can aday gösterildi. Can, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 73,7 oy alarak Ankara’da AK Parti’nin en yüksek oy aldığı belediye başkanı olmuştu.

MHP’Lİ İSİMLER TANITILDI

2017 yılında eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in görevden alınması ile yerine Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna getirilmiş, Tuna’dan boşalan koltuğa ise Murat Ercan oturmuştu. Ercan, 2 yıl gibi kısa bir sürede parti yönetiminin beğenisini kazanarak 2019 yılında yapılan seçimlerde aday gösterilmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin destekleneceği ilçelerin adaylarını da sahneye çağırarak tanıttı. MHP, Ayaş’ta Mehmet Kirazdibi, Gölbaşı’nda Ramazan Şimşek, Kalecik’te Erdal Dal, Polatlı’da Levent Çağlancı, Etimesgut’ta Enver Demirel’i aday gösterdi. Demirel’in 1999, 2009, 2014 ve 2019 olmak üzere dört dönemlik Etimesgut belediye başkanlığı bulunuyor.

TEK TEK SAHNEYE ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan isimlerini açıkladığı belediye başkan adaylarını tek tek sahneye davet ederek ellerini havaya kaldırdı.