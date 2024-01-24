AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'tan özel açıklamalar... Son anket sonucunu duyurdu

24 Ocak 2024 15:02 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 15:18

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

"ANKARA HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALACAK"

Altınok’un açıklamaları şöyle:

"Mansur Yavaşla yarışacağız, başka adaylarımız var, onlarla da yarışacağız. Ankara’yı biliyoruz, Ankara bizi biliyor. Yaptıklarımız, Keçiören’de bir belediyecilik efsanesidir. Bunu da kamuoyunun birçoğu biliyor. Bir çöplükten-gecekondudan nasıl bir dünya başkenti olur, nasıl bir dünya merkezi olur… Ankara’nın bir çocuğuyuz. 20 yıldır Belediye Başkanlığı yapıyoruz. Yıllardır yaptığımız hizmetler var. Ankara bunu biliyor. Anketler de ortada. Adaylığımız açıklandıktan sonra ilk anketlerde önde çıkıyoruz. Projelerimizi kamuoyuna açıklayacağız, bu yükselerek devam edecek. Ankara kendisine, geleceğine, çocuklarının-torunlarının yaşayacağı güzel bir başkent için sandıkta bunun gereğini yapacağına inanıyoruz. Verdiğimiz her oy geleceğimizin oyudur. Ankara hak ettiği hizmeti alacak.

Ankara Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, cumhuriyetimize yakışan, insanlarımızın keyif alacağız birçok güzelliği yaşayacağı bir başkent istiyor. Biz bunu yapacağız Allah nasip ederse. Bizim projelerimiz, eserlerimiz var.

"BAŞKALARININ OLMAYABİLİR, ÇILGIN PROJELERİMİZ VAR"

Çılgın projelerimiz var. Başkalarının olmayabilir. Hedefiniz, gayetniz, ülkünüz, hayaliniz yoksa başarılı olamazsınız. Biz hayal edilemeyenleri gerçekleştiren bir belediye başkanıyız. Az bir bütçeyle Büyükşehir Belediyesinden daha çok eser ve hizmet yapmış bir belediye başkanıyız. Ankara’nın her köşesini kucaklayacağız. Asla ayrım olmayacak. ‘Sen falan partidensin, seni cezalandıracağım’ olmayacak. Daha önceki belediye başkanımız tarafından ilçe belediyelere verilen tüm araçları çekti. Bunlar ayıptır.

Her tarafı nakış gibi eser ve hizmetlerle donatacağız. Sanal bir belediye başkanı değiliz. Kültür merkezleri, sanat merkezleri, spor merkezleri, teknoloji merkezleri, bilişim vadileri, inovasyon merkezleri… Tarımla ilgili, gençlerimizle, çocuklarımızla ilgili bir sürü projemiz var.

'DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA MÜJDELERİMİZ OLACAK'

(Ankara’nın en büyük problemi) Trafik, ulaşım, otopark ve kentsel dönüşüm. Daha birçok projemiz var. Fuar merkezi olmayan bir başkant olur mu! Ankara’yı metro ağlarıyla öreceğiz. Şehirler eskidikçe, yaşlandıkça, dere kumuyla yapılan binalarımız var, bunlar dökülüyor. Kentsel dönüşümü hızlandıracağız.

Sosyal projelerimizde dar gelirli vatandaşlarımıza müjdelerimiz olacak. Emekli vatandaşlarımıza müjdelerimiz olacak. Daha farklı şeyler yapacağız. Biz reklam yapmadık. Vatandaşa biz parasını veriyoruz, inşallah çok daha fazlasını vereceğiz. Yardım demiyorum. Birçok alanda yaşanabilir bir şehir, güvenli, huzurlu bir şehir… Bunları yapacağız. Griliği hak etmiyor bu başkent.

İYİ PARTİ'NİN ADAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

(İYİ Parti’nin aday çıkarması dengeleri nasıl etkiler?) Her çıkan aday dengeleri etkiler. İYİ Parti’nin oyunu aldığında, son milletvekilliği seçimi ortada. 30.55 ile nasıl alacak Ankara Büyükşehir’i? CHP’li çok vatandaşımız var, ‘Oyumu sana vereceğiz.’ diyorlar. Ankaralıların desteğiyle bu yükü göğüsleyeceğiz.’Altıokçuyum ama Altınok’a oy vereceğim’ diyen çok vatandaşımız var."