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Haberler > Politika > AK Parti ikna ordusu kurdu, son 10 güne özel çalışma!

AK Parti ikna ordusu kurdu, son 10 güne özel çalışma!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti ikna ordusu kurdu, son 10 güne özel çalışma!

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti hane ziyaretleri için özel bir ekip kurdu. Geçmiş seçimlerin sandık sonuçları incelendi ve oy kaybı yaşanan sandıklar masaya yatırıldı. Muhalefet seçmen ile daha önce AK Parti’ye oy verip 2023 seçimlerinde muhalefete kayan seçmenlerin yeniden kazanılması için çalışmalar başlatıldı.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - 31 Mart yerel seçimlerinde son viraja girilirken partiler de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Seçim yasaklarının başlaması nedeniyle vatandaşa elektronik posta ve SMS yoluyla propaganda yapılamayacak olması, partileri yüz yüze ziyaretlere yönlendirdi. Bu kapsamda AK Parti hane ziyaretleri için özel bir ekip kurdu.

GEÇMİŞ SEÇİMLERİN SANDIK SONUÇLARI İNCELENDİ 

Detaylı bir sandık analizi yaparak, geçmiş seçimlerin sandık sonuçları incelendi ve oy kaybı yaşanan sandıklar masaya yatırıldı. 2023 seçimlerinde AK Parti’ye oy vermeyen seçmenler, mahalle mahalle sokak sokak tespit edildi. Muhalefet seçmen ile daha önce AK Parti’ye oy verip 2023 seçimlerinde muhalefete kayan seçmenlerin yeniden kazanılması için çalışmalar başlatıldı.

HANE ZİYARETLERİ ARTTIRILDI

Kadın ve gençlik kollarının ön planda olacağı çalışma kapsamında hane ziyaretleri artırıldı. İftar ve sahur programları ile hasta ve yaşlı ziyaretlerine ağırlık verilmeye başladı. Bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 gencin tercihinin Cumhur İttifakı’ndan yana olması için ise yoğun çaba harcanıyor.  Öte yandan, AK Parti küskünleri partiye geri döndürmek için de büyük çaba harcıyor. Küskün seçmeni geri kazanmak, tercihini başka partiden yana kullanan seçmeni de Türkiye Yüzyılı çatısı altında birleştirmek için birlik ve beraberlik çağrıları yapıyor. 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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