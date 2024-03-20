AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin TGRT Haber'de: Gökhan Zan'ın ses kaydıyla ilgili AK Parti'den net sözler

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TGRT Haber canlı yayınında gazeteci Fatih Atik'in soruları cevapladı. Şahin, "Ankara'da durum kafa kafaya değil, biz öndeyiz. Yakaladığımız rüzgar daha iyi noktada bitireceğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı. Hatay adayı Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını değerlendiren Şahin, "Meselenin absürtlüğü, AK Parti'yle bir ilgisi alakası olmadığı ortada bir kurgunun olduğu, AK Parti'nin Hatay'da bir il binasının olmamasından belli" diye konuştu.

Şahin'in açıklamaları şöyle:

(Son anketler) "Bu anketçilere bakarsanız Kemal Kılıçdaroğlu da mayıs seçimlerinde %60 oyla Cumhurbaşkanı seçiliyordu. Gerçekler sandıklar açıldığında ortaya çıktı. Anketlerde birkaç puan yanılma payı olabilir.

Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Turgut Altınok başkanımız çok ses getiren bir kampanya gerçekleştiriyor.

CHP'li Mansur Yavaş Ankara'yı, Ankaralıları çok hafife alıyor. Bu Ankaralıya karşı bir saygısızlıktır. Verilen sözler tutulmamış. Ankara'nın yolları perişan, kaldırımlarında yürünmüyor. Otobüs problemi var, trafik problemi var. Ankara'ya kazandıracağı bir şey olamaz, olmamıştır da. Ankaralılar kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını görüyorlar.

Ankara'ya 58 km metro vaat etti. 5 yılın sonunda yapmış olduğu tek bir kilometre metro hattı yok."

"ANKARA'DA BİZ ÖNDEYİZ"

Verdik dedikleri su Yenikentten (mevcut hattan) verilen bir su. Dolayısıyla Ankara'da verilen sözlerin tutulmadığı bir dönemi yaşıyoruz.

Ulaşımda 2,5 TL'lik bileti 15 TL'ye getirdi.

Ankara'da durum kafa kafaya değil, biz öndeyiz. Yakaladığımız rüzgar daha iyi noktada bitireceğimizi gösteriyor.

Cumartesi günü çok güzel bir miting gerçekleştireceğiz Ankara'da.

Emeklilerin beklentisini karşılayacağız. Çalışmamız olgunlaştığında Genel Başkanımız paylaşacaktır.

CHP'DE PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

Böyle bir durum çok büyük bir hukuksuzluğa, kanunsuzluğa işaret etmektedir. Ortada dağ gibi kirli bir para var. Bu paranın kaynağı nedir? Yasadışı gelir midir? Rant dağıtımı mıdır? İmar dağıtımı mıdır? Bu soruların cevaplarını çok açık şekilde vermek lazım. Bu bir itiraf. Meselenin çok büyük tarafını görüyoruz. TCK'nın birçok maddesi ihlal edilmiştir. Birçok vergi kanunu ihlal edilmiştir. Hukuki nitelemeler savcılarca yapılacak, mahkemeler kararını verecektir. İstanbul'da bu kara dönemin sona ereceğini düşünüyoruz. Ellerinin karasını İstanbul'a bulaştırmaya çalışıyorlar. Buna İstanbullu hemşerilerimiz engel olacaktır.

Ortada kokuşmuş bir ilişkiler ağı var.

İZMİR'DE SON DURUM

Hamza Dağ İzmir'in son 15-20 yıllık döneminde bulunuyor. Toplumun beklentilerini karşılayan, toplumun görmek istediği adayla İzmirlilerin karşısına çıkmış AK Parti, diğer tarafta hiçbir başarıya imza atamamış, eser ve hizmette olmayan bir aday. Bu iki adayı İzmirlilerin terazinin iki tarafına koyacağını düşünüyorum. İzmir'de herkes çok heyecanlı, herkes 'Hamza Abi' diyor başka bir şey demiyor.

Biz artık geçmişe, oy oranlarına bakmıyoruz, önümüze bakıyoruz. Kampanyamıza bakıyoruz. Eski ezberler üzerinde bugün konuşma kanaatinde değilim. İzmirliler kendi şehirlerine sahip çıkacaktır.

CHP-DEM İLİŞKİSİ

(Ankara'da böyle bir iş birliği yapılıyor mu?) Elbette ki geçen seçim ittifak içindelerdi, bu seçim mahsun bir ittifakı devam ettiriyorlar. Birçok şehirde belediye meclis üyeliği listelerinde DEM Partililere yer veriliyor. Birbirlerine destek verdiklerini görebiliyoruz. Gelişmeler orada, kendisinin yalanlaması ikiyüzlülüğünden başka bir şey ifade etmez. İradesiz, omurgasız bir anlayışı var. Diğer ilçelerde ve büyükşehir bağlamında da iş birliklerini görebiliyoruz. Bir destek içindeler, bakmayın aday çıkardıklarına. DEM Partisini Ankara'da ortada görebiliyor muyuz? Sahada bir çalışma gerçekleştirmiyorlar. Kafa karışıklığı içindeler, ne yapacaklarını bilmiyorlar, gün sayıyorlar. Ankara seçmeni bu tehdide gerekeni yapacak.

GÖKHAN ZAN'IN ORTAYA ÇIKAN SES KAYITLARI

Meselenin absürtlüğü, AK Parti'yle bir ilgisi alakası olmadığı ortada bir kurgunun olduğu, AK Parti'nin Hatay'da bir il binasının olmamasından belli. Hatay'da faaliyetlerimizi konteynerde gerçekleştiriyoruz. Öyle telefon görüşmesinin geçtiği iddia edilen bir bölme, lavabo yok orada. Milletvekillerimiz açıkladı, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Mayıs seçimleri, Hatay'da bu seçimde iyi netice alacağımızın habercisiydi. Depremde Hatay'da olmayan Lütfü Savaş aday olmak için yapmadığını bırakmadı. Bu hareketli tavrı deprem döneminde yoktu. Aday oldu, karşısına bir rakip çıktı. Biz çok güzel bir kampanya gerçekleştiriyoruz Hatay'da. Son yaşananlardan sonra oyumuzun Hatay'da daha da artacağını, kirli işlere sandıkta çok güçlü cevap verileceğini düşünüyorum."