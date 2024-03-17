Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a: Ankara'da gören yok, Londra'nın sokaklarında gören çok

Cumhur İttifakı Ankara başkan adayı Altınok, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara'nın geldiğini söyleyip 'Ankara'ya ara sıra uğruyor. Ankara sokaklarında gören yok ama Londra'nın sokaklarında gören çok' dedi. Ankara'daki trafik sorununa da değinen Altınok, köprü, yol ve metro ağlarıyla sorunu çözeceklerini kaydetti. Emekli ve üniversite öğrencilerine vaat veren başkan adayı seçilmeleri halinde ulaşımı ücretsiz yapacaklarını açıkladı.

Seçim çalışmaları kapsamında başkenti sokak sokak gezip seçmenlerle bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Turgut Altınok'un yeni durağı Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan ile Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı oldu.

Açılışta konuşan Turgut Altınok, vaatlerini sıraladı. Altınok, seçimi kazandıkları takdirde ilk işinin Keçiören'de kentsel dönüşümü başlatmak olduğunu söyledi.

KEÇİÖREN'E METRO SÖZÜ

Fatih Köprüsü'nü yıkacakları, yerine dört şeritli köprülü kavşak yapacakları vaadinde bulunan Altınok, böylece Keçiören'de trafiği azaltacaklarını, Keçiören'i metro ağlarıyla öreceklerini ifade etti.

'ANKARA'NIN 5 YILI BOŞ YILI'

Ankara'nın 5 yılının boş yıl olduğunu savunan Altınok, "Trafik çoğaldı mı? Belediye başkanı 'yol yapsaydım da trafik mi sıkışsaydı' diyor. Böyle aday olur mu? Bir belediye başkanı bunu söyleyebilir mi? 'Ben yolları kapattım mı ki trafik oldu' diyor.

'BELEDİYE BAŞKANI ANKARA'YA ARA SIRA UĞRUYOR'

Adam Ankara'da değil ki. Belediye başkanı Ankara'ya ara sıra uğruyor, cumhurbaşkanı yardımcılığı hevesi bittikten sonra aklına Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı geliyor. Ankara sokaklarında gören yok ama Londra'nın sokaklarında gören çok" diye konuştu.

EMEKLİLERE, ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Ulaşımda sıkıntılar yaşandığını, otobüslerin adeta balık istifine döndüğünü söyleyen Altınok, sorun çözülmezse başkentin İstanbul trafiğinden daha çekilmez bir hale geleceğini ifade etti.

Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde, emeklilere, üniversite öğrencilerine ulaşımın ücretsiz olacağını, sosyal destekleri ve yardımları artıracaklarını kaydetti.