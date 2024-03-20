Gökhan Zan: TİP, DEM ve CHP ile birlikte kumpas kurdu

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, Türkiye Gazetesi'ne konuştu. Zan, "TİP, DEM ve CHP ile birlikte kumpas kurdu" dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, sahte ses kayıtlarıyla kendisine kumpas kurulduğunu söyledi.

Kayıtların ardından partisinin desteklememe kararı aldığı Zan, gazetemize yaptığı açıklamada “Bu kumpas sürecinde CHP-TİP-DEM arasında bazı görüşme ve pazarlıkların yaşandığını düşünüyorum. Şahsım da bu pazarlığın aracı hâline getirilmeye çalışıldı. Olayın merkezindekiler şantaj dahil birçok suçtan ceza almış kişiler. Adaylıktan vazgeçmedim. Son sözü Hatay halkı söyleyecek” diye konuştu.

TİP’ten üç hafta önce ayrılma kararı aldığını ancak kalması için zorla ikna edildiğini söyleyen Gökhan Zan şunları anlattı: Bana adaylık teklifini kendileri yaptılar. Sonra düzmece bir olayı esas alarak yarı yolda bıraktılar. Beni sattılar. Ben bana güvenen insanlara ihanet etmedim. Olayın boyutunu daha ilk anda doğru anladığım için direkt devletin adli kurumlarına başvurdum. Olayda bir sürü karanlık nokta ve kirli figür var. Aslında bu süreç yeni başlamadı. Üç hafta önce TİP Samandağı, Defne ve Arsuz gibi ilçelerde miting yaptı. Ama benim bu mitinglere katılmamı istemediler. İstifa ettim, zorla ikna ettiler. DEM Parti, CHP ve TİP arasında benimle ilgili birtakım pazarlıkların yürütüldüğü inancındayım.

AK PARTİ’DEN TEKLİF GELMEDİ

Başlangıçta Lütfü Savaş Bey’in adaylıktan vazgeçmesi durumunda ben de adaylıktan vazgeçeceğimi açıkça belirtmiştim. Şimdi bu kurmaca ses kaydında adaylıktan vazgeçmeme pazarlığı yaptığım iddia ediliyor. Bana AK Parti’den hiçbir teklif gelmedi. Ayrıca bir yıl önce 81 ilin spor koordinatörlüğü teklif edildi, kabul etmedim.

"YAPAY ZEKA ÜZERİNDEN HAZIRLANAN SES KAYDI İLE OPERASYON YAPTILAR"

Şimdi zaten adayım. Bu durumda AK Parti ya da farklı bir yapı neden ‘adaylıktan çekilme’ diye rüşvet teklif etsin? Bunun mantıkî izahı var mı? Çok büyük bir komplo ile karşı karşıyayım. Tamamen yapay zekâ üzerinden hazırlanan ses kaydı ile operasyon yaptılar. Bu sesin adli incelemesi haftalarca sürer ama yalan olduğu ortaya çıkacak. Onuruma, aile şerefime yönelik bu saldırının bedelini hepsi ödeyecek. Ben hukuki süreçten başım dik ayrılacağım.

"KİRLİ BİR EL HATAY SEÇİMLERİNE DIŞARIDAN MÜDAHELE ETTİ"

Hatay’daki sürecin Samandağılı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç tarafından yönetildiği belirtiliyor. Antakya Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Tülay Hatimoğulları’nın adaylık döneminde CHP için yoğun kulis faaliyeti yürüttüğünü söyledi. Zan’a itibar suikasti yapıldığına belirten Çinçin “Kirli bir el Hatay seçimlerine dışarıdan müdahele etti. Demokrasi dışı aktör ve yöntemler seçimi sabote etmeye çalışıyor” dedi.