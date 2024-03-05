AK Parti İstanbul'dan gönderme dolu video! İBB, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu... Hepsi var

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, MHP'nin İmamoğlu eleştirinin yer aldığı ve viral olan videoyu alıntılayarak kendi seçim videosunu yayınladı. Mevcut İBB yönetimine ve İmamoğlu'na göndermelerin olduğu video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notuyla paylaşıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, yerel seçimler öncesi yeni bir seçim videosu yayınladı. MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın viral olan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ayrıntısının dikkat çektiği reklam filmini alıntılayan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da kendi videosunu paylaştı.

Mevcut İBB yönetimine 'algı operasyonu' eleştirisi getirilen seçim videosu "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notuyla paylaşıldı.

Videoda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Tam yol ileri" seçim sloganına yer verildi.

Öte yandan seçim videosundaki kasketli, gözlüklü ve bir gemiyi limana fırtınalı bir havada yanaştırmaya çalıştığı görülen kişiyle ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kastedildiği tahminleri yapıldı. Bu tahminlere, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçim sonuçlarındaki yenilgi sonrası yaptığı açıklama referans gösterildi.

Kılıçdaroğlu şöyle demişti:

"Bir değişim yapacaktık. Beklediğimizi alamadık. Yani açıkça ifade etmek gerekirse, kazanamadık. Değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin."

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum da videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "31 Mart’ta algılar yıkılacak, gerçekler kazanacak" dedi.

MHP'NİN VİRAL OLAN REKLAM FİLMİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için reklam filmi hazırlamıştı. İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan reklam filmine "31 Mart'ta algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu düşülmüştü.

Filmde, bir dağa tırmandığı görülen gözlüklü, kolları sıyrılmış beyaz gömlekle bir kişiye yer verilmişti. Filmin devamında kişinin dağa tırmanır gibi yaptığı fakat bunun bir kurgu olduğu görülmüştü.

Filmin sonunda ise “Reklamla değil hizmetle; algıyla değil azimle; bahaneyle değil sistemle; birliğin gücüyle, hep birlikte” ifadeleri yer almıştı.

MHP'nin bu reklam filmi sosyal medyada viral olurken; filmdeki beyaz gömlekli kişi ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na atıfta bulunulduğu çıkarımlarına yer verilmişti.