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Haberler > Politika > AK Parti Milletvekili Yücel Arzen, Aybüke öğretmen için Mağusa Limanı'nı seslendirdi

AK Parti Milletvekili Yücel Arzen, Aybüke öğretmen için Mağusa Limanı'nı seslendirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Meclis'teki konuşmasında Mağusa Limanı ağıtının sözlerini Aybüke öğretmen için değiştirerek seslendirdi. 

Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Meclis'te de anıldı. 

AK Parti İstanbul Milletvekili aynı zamanda bestekar ve ses sanatçısı Yücel Arzen Hacıoğulları, Mağusa Limanı türküsü ile hafızalara kazınan Aybüke öğretmen için ağıtın sözlerini değiştirerek seslendirdi. 

'KATİLE KATİL DEMEYEN OLUR MU İNSAN?'

Hacıoğulları'nın türküde değiştirdiği kısımlar ise şu şekilde: 

Seni öldüren de Aybüke, yoktur din iman. Katile katil demeyen, olur mu insan? 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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