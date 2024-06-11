AK Parti Milletvekili Yücel Arzen, Aybüke öğretmen için Mağusa Limanı'nı seslendirdi

Şehit Aybüke öğretmenin şehadetinin 7'nci yılı! Olacakları hissetmiş gibiydi: Ölümün geleceği varsa yapacak bir şey yok

Şehit Aybüke öğretmenin şehadetinin 7'nci yılı! Olacakları hissetmiş gibiydi: Ölümün geleceği varsa yapacak bir şey yok

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Meclis'teki konuşmasında Mağusa Limanı ağıtının sözlerini Aybüke öğretmen için değiştirerek seslendirdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Meclis'te de anıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili aynı zamanda bestekar ve ses sanatçısı Yücel Arzen Hacıoğulları, Mağusa Limanı türküsü ile hafızalara kazınan Aybüke öğretmen için ağıtın sözlerini değiştirerek seslendirdi.

'KATİLE KATİL DEMEYEN OLUR MU İNSAN?'

Hacıoğulları'nın türküde değiştirdiği kısımlar ise şu şekilde:

Seni öldüren de Aybüke, yoktur din iman. Katile katil demeyen, olur mu insan?