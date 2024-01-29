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    • AK Parti'nin seçim beyannamesi için geri sayım: 8 başlıkta 'gerçek belediyecilik' vurgusu

    Türkiye'nin merakla beklediği yerel seçimlere 61 gün kaldı. Siyasi partilerin seçim mesaisi hız kesmeden devam ederken gözler tüm illerde adaylarını açıklayan AK Parti'nin seçim beyannamesine çevrildi. 30 Ocak Salı günü açıklanacak beyanname, 8 başlıktan oluşacak, 'gerçek belediyecilik' vurgusu yapılacak, 'kentsel dönüşüm'e dikkat çekilecek.

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
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    Politika Haberleri  / Ajanslar

    31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için takvim adım adım işliyor.  AK Parti'de tüm illerin adaylarının açıklanmasının ardından gözler seçim beyannamesine çevrildi. 

    AK Parti'de seçim beyannamesi, 30 Ocak Salı günü (yarın) Ankara'da AK Parti'nin yeni ek binasında açıklanacak. "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan beyannamede, 'kentsel dönüşüm' vurgusu ön planda olacak.

    'GERÇEK BELEDİYECİLİK' VURGUSU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı beyannamede, 'gerçek belediyecilik' vurgusu yapılacak. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere dirençli şehirlere yönelik projeler ön planda olacak.

    8 BAŞLIKTAN OLUŞACAK

    8 başlıktan oluşan beyannamede, partinin yerel yönetim vizyonu anlatılıyor. Türkiye Yüzyılı şehirciliği üzerine projeler sıralanıyor, dirençli şehirler vurgusu yapılıyor. 'Sosyal belediyecilik' ve 'kültür üreten şehirler' gibi bölümlerin de yer aldığı beyannamede, hizmet ve eser belediyeciliği ile ilgili vaatler sıralanıyor. Katılımcılık, şeffaflık, toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri öne çıkıyor.

    SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI

    Beyannamede, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili yapılacak yasal düzenlemeye yer verilecek. Bu konuda belediyelere verilecek sorumluluklar da detaylı bir şekilde anlatılacak.

    MAHALLE KREŞLERİ

    AK Parti'nin seçim beyannamesindeki bir diğer önemli başlık da mahalle kreşleri. Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin taleplerinin karşılanacağı ifade edilecek.

    BÜYÜKŞEHİRLER NASIL YÖNETİLECEK?

    Merakla beklenen beyannameye ilişkin son bilgileri ise TGRT Haber muhabiri Buğra Olaç verdi. Detaylar şöyle:

    "Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik öne çıkacak. Bu kapsamda muhalefetin elindeki büyükşehir belediyelerine eleştiri getirilmesi ve AK Parti’nin tekrar büyük şehirleri yönetmesi durumunda yapılacaklar anlatılacak."

    'DİRENÇLİ ŞEHİRLER'

    Bir diğer başlık ise dirençli şehirler olacak. Deprem riski bulunan şehirlerde AK Parti’nin neler yapacağı, somut projelerin neler olduğu ortaya konacak ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 şehirdeki imar faaliyetlerinin de nasıl yürütüleceğinin de Erdoğan tarafından sunulacak. 

    BİSİKLET YOLLARI, ŞEHİR ORMANLARI...

    'Türkiye Yüzyılında Şehir ve Çevre' de diğer bir başlık olacak. Millet Bahçeleri inşaa edilmişti. Buna ek olarak yürünebilir şehirler, bisiklet yollarını artırma planları ve şehir ormanları beyannamede yer alacak.

    KADIN GİRİŞİMCİLİK MERKEZLERİ

    'Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri' de olacak. Bu kapsamda şehirde yaşayan vatandaşların ekonomiye katılabilmelerini sağlamak için atılacak adımlar sunulması bekleniyor. Özellikle kadınlar için kadın girişimcilik merkezleri oluşturulacak. İş hayatına katılan kadınların çocuklarını bırakabileceği gündüz bakımevleri ve kreşlerin sayısının artırılması bekleniyor.

    GENÇLERE EKONOMİ KOÇLUĞU

    Gençlerin ekonomiye daha etkin katılabilmesi için ‘koçluk’ sağlanacak. Bu kapsamda iş hayatına atılmadan önce gençlerin neler yapabileceğine dair eğitimlerin verilmesi planlanıyor. Yaşlılar ve engellilere de beyannamede yer verilmesi bekleniyor."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
    Haberler > Politika > AK Parti'nin seçim beyannamesi için geri sayım: 8 başlıkta 'gerçek belediyecilik' vurgusu
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