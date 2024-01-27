AK Parti'nin seçim beyannamesi hazır! Her kesim için vaat var

AK Parti’nin önümüzdeki günlerde açıklayacağı seçim beyannamesi tamamlandı. Beyannamede, kadınlardan çocuklara, yaşlılardan engellilere tüm toplum kesimleri için önemli vaatler yer alıyor.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - AK Parti’nin merakla beklenen ve 30 Ocak’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan seçim beyannamesi tamamlandı.

Vaatlerden bazıları şunlar:

>> Çocuklara özel kodlama merkezleri projesi hayata geçirilecek. Böylelikle çocukların dijitalleşen dünyaya erken yaşta ayak uydurmaları sağlanacak.

>> “Mahalle Gençlik Atölyeleri’ geliştirip yaygınlaştırılacak. Gençlere yönelik girişimcilik eğitim programları, kariyer danışmanlığı programları ile meslek seçimlerinde koçluk hizmetleri programları yaygınlaştırılacak.

>> Kadın Girişimciler Akademisi (KAGA) kurularak belediyeler aracılığıyla girişimci kadınlar ağı oluşturulacak. “Spor Yaşam Merkezleri”nin sayıları artırılacak. Çocuk kreşlerinin, gündüz bakımevlerinin ve mola evlerinin sayıları çoğaltılacak.

YAŞLILAR İÇİN 'TECRÜBE KONUŞUYOR' PROJESİ

>> Yaşlılar için “Tecrübe Konuşuyor” projesi başlatılacak. “Yaşlı Yaşam Şehirleri” kurularak hem çalışma hayatının aksamasının önüne geçilecek, hem de aile üyesi yaşlı bireylerin sosyal hayata devam etmesi sağlanacak. Evde sağlık hizmetlerinin kapasitesi artırılacak.

>> Engelsiz Yaşam Merkezleri yeni bir modele dönüştürülerek branşlaştırılacak. Engel türlerine göre branşlaşmaya gidilerek özel ihtiyaçların karşılandığı alanlar haline getirilecek. Engellilerin ürettikleri ürünler için “Engelsiz Satış Merkezleri’ kurulacak.

İKLİM DOSTU ŞEHİRLER

>> Sağlıklı, doğayla uyumlu, akıllı, iklim dostu şehirler oluşturulacak. Afet ve riskleri engellemek için kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak.

>> Büyükşehir belediye sistemi ile uyumlu yeni bir Köy Kanunu hazırlanacak. Şehirlerde yeşil alanları artırmayı amaçlayan kent bostanları kurulacak.