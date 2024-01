AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum göreve geldiğinde yapacağı ilk projeyi duyurdu

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum İstanbul'a yönelik yeni projelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İstanbul'da değişim zamanının geldiğini ifade eden Kurum, göreve geldiklerinde ilk yapacakları projeyi de duyurdu. Metrobüse alternatif bir metro hattı yapılacağını da paylaşan Kurum, "Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır. Biz bunun için uğraşacağız."diye konuştu

İstanbul'un İBB adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri taktirde Metrobüse alternatif bir projeye başlayacaklarını belirten Kurum, "Gündemimiz sadece İstanbul olacak." dedi.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle,

İstanbullular büyükşehirden neler bekliyor? Onları dinliyoruz. Gittiğimiz her yerde büyük bir sevgiyle coşkuyla karşılanıyoruz. Herkes şunu söylüyor 'İstanbul'da değişim vakti gelmiştir'. 16 gündür onbinlerce İstanbullu ile bir araya geldim sert bir tepki almadım.

"RAYLI SİSTEMLERİ 5 YILDA 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

İstanbullunun trafikte geçirdiği süre 64 dakika. Biz bunu 39 dakikaya düşüreceğiz. Bunların hepsi, bilimsel verilere dayalı bir şekilde bilim insanlarıyla çalışıldı. 3 ayda 180 bin konut deprem bölgesinde yapıldı.

Metro çalışmalarına hafriyat dökerek bunu yapamazsınız. Yüzde 72 olan karayolunu azaltıp toplu ulaşım miktarını artırmalıyız. Ulaşım eğilimine baktığınızda deniz yolu yüzde 2 seviyesinde, raylı sistem yüzde 26, karayolu ise yüzde 72. Hedefimiz 2029'da yüzde 60 karayoluna düşürmek, raylı sistemi yüzde 37'ye çıkarmak, deniz yolunu ise yüzde 3'e çıkarmak.

2034'te ise deniz yolunu iki katına, raylı sistemi yüzde 48'e çıkarmak. Raylı sistemleri ilk 5 yılda 2 katına çıkaracağız. 2034'te 1004 km'ye çıkaracağız.

METROBÜS HATTINA ALTERNATİF

İlk olarak Yenikapı-İncirli-Sefaköy metrosunu yapacağız. Burada hiç metro yok şu an. Böylelikle trafiği rahatlatacağız. İkinci olarak Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü metrosu yapacağız. Bu hatta da büyük bir beklenti var. TÜYAP'a kadar gidecek. Bu hatların entegresini de düşünüyoruz.

Şu an 328 kilometre metro hattı var. Bunu ilk 5 yılda 2 katına çıkaracağız. Üçüncü olarak İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metrosunu yapacağız. Metrobüste 800 bin İstanbullu seyahat ediyor. Bu bir çiledir. Bu hat metrobüse destek hattı. 10. yılın sonunda metrobüs hattına gerek kalmayacak. Dördüncü olarak Sultanbeyli-Kurtköy metro hattını yapacağız.

'SÖZÜMÜ TUTAMAZSAM BİR DAHA ADAY OLMAM'

Raylı hattı 328'den 650 kilometreye çıkaracağız. Ben bu taahhüt ettiğim işleri yapamazsam bir daha İBB başkanlığına aday da olmak istemiyorum. Ben verdiğim sözleri tutan bir kişiyim. 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladık. Biz milletimizin zor gününde yanında olduk. Biz hep sözümüzü tuttuk. İlk 5 yolda trafikteki yoğunluğu azaltacağız, 2034'te ise İstanbul'da trafik gündem olmaktan çıkacak.

5 YILDA 47,5 KİLOMETRELİK TÜNEL

Avrupa ve Anadolu yakasına iki büyük tünel projemiz var. Avrupa'ya 88, Anadolu'ya 34 kilometrelik tüneler olacak. Dolmabahçe ve Kilyos arasında 2 proje ile birlikte Büyükdere Caddesi'ndeki sıkıntıyı aktarıyoruz, yükünü azaltıyoruz. Buradaki eziyete katlanmak zorunda bırakmıyoruz. Bir örümcek ağı gibi bu tünelleri birbirine bağlıyoruz. Bu projelerin hepsi bizim için hayati öneme sahip. Bu Kilyos Sarıyer'deki tüneli iptal ettiler, durdurdular. Yaptığımız işi bile devam ettiremediler. Yenisahra-Bostancı etabı var. Alternatif bir yol olacak. Kadıköy'den vatandaşlarımız Bostancı sahiline ulaşabilecek.

2034 yılında Anadolu Yakasında yapacağız bir hat bu. Hafta sonları buraya gitmek bir çileye dönüyor. Sahil yoluna alternatif bir tüneli Üsküdar'dan Çubuklu'ya E-5 ve TEM'e alternatif olarak yapıyor olacağız. 5 yılda 47,5 km tünel yapacağız.

İSTANBUL'UN NÜFUSU SABİT KALSIN İSTİYORUZ

Biz İstanbul'un nüfusunun daha fazla artmasını istemiyoruz. Marmara bütününde biz bu konuyu ele alacağız. İstanbul'un nüfusu sabit kalsın istiyoruz. Ancak turist daha çok gelsin, rahat etsin istiyoruz. İstanbul'u turizmin, ekonominin merkezi olan, okuyan gençlerimizin huzurlu hissettiği bir şehir olsun istiyoruz. İstanbul'dan memleketine dönmek isteyen büyüklerimiz var ise örneğin, onları da teşvik edecek projeler üreteceğiz.

5 YILDA 250 BİN ARAÇLIK OTOPARK

5 yılda 250 bin araçlık otopark yapacağız. Otopark sorununu çözmek de çok önemli. Üstü park, altı otopark alanları yapacağız. Depremde toplanma alanları eksik. Bizim ekibimizde daha önce bu işleri yapmış, İstanbulu bilen ekiplerle çalışıyoruz. Bir veri sunarken bu bilim insanlarının çalışmaları sonucu sunuyoruz. Nerede ihtiyaç var, nereye otopark yapılabilir. Tespitler yapılmış, saha analizleri yapılmış, bu projeler böyle hazırlandı.

Birçok uygulama var bunları tek uygulamaya geçeceğiz. Özel, kamu belediye. Tek çatı altında otoparkını bu navigasyon üzerinden bakacaksınız, o otoparkı rezerve edeceksiniz örneğin. Dijital şehir uygulamalarını her yerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Birçok hizmeti tek uygulamda veriyor olacağız. İnsanlar evlerinin önüne araçlarını park ediyorlar, Mevcut yönetim oradan bile para alıyor. İspark otopark ücretlerinde yüzde 25 indirim yapacağız.

TAKSİ SORUNU

İstanbulda kayıtlı 19 bin taksi var. Bizim önce sahadaki sorunu tespit etmemiz lazım. Sen yol yapmazsan, toplu taşımada yapılması gerekeni yapmazsan trafik olacak. Hepsi birbiri ile bağlantılı. Tek merkezden tüm uygulamaları yönetiyor olacağız. Şu an Uber hizmeti alacaksınız örneğin başka bir uygulamadan, İBB'den bir hizmet alacaksınız başka bir uygulamadan. Bunların hepsini tek çatı altına toplayacağız. Bu uygulama ile verileri de denetleyeceğiz.

HER YIL 100 METROBÜS, 250 YENİ OTOBÜS

Konfor ve güveni artırmak için her yıl araçlarımızı yenileyeceğiz. Her yıl düzenli olarak bu araçları İstanbulumuza kazandıracağız. Her yıl 100 metrobüs, 250 yeni otobüsü halkımıza kazandıracağız. Silivri'ye metrobüsü götüreceğiz. Şehrin çeperindeki imkanları artıracağımız projeleri ortaya koyacağız.

DEPREM HAZIRLIĞI

İstanbul bir deprem şehri. Burada bulunan 600 bin konut acil dönüşmesi gereken konutlar. Siz soruna karşı duyarsız kalmaz ve bir irade ortaya koyarsanız gereğini yaparsınız. Biz diyoruz ki 650 bin konutu 5 yılda yenileyelim. Kiptaş ile 300 bin konut yapacağız. Yarısı bizden kampanyası ile. 250 bin konutumuzu da yerinde dönüştüreceğiz. Buna ilaveten 100 bin sosyal konut yapıyoruz. Bunları uygun bedeller ile kiralacağız. İstanbul'un ayakta kalması lazım.