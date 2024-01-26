Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'proje' çıkışı: 'Yarı zamanlı yöneticilik yapanlar bizi takdir etmez'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti'nin İstanbul seçim vaatleri için "projelerimizin yan sanayisi" sözlerine cevap verdi. Kurum, "Yarı zamanlı yöneticilik yapanlar bizi takdir etmez" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeniden seçim atmosferine girdi. Seçmen 31 Mart günü yerel yöneticilerini seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek. Kritik seçim öncesinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, CHP'li rakibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri hakkında açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'polemik peşinde' olduğunu söyleyen Kurum, "İstanbulluların gündeminde olmayan konuların içinde olmayacağız. Yarı zamanlı yöneticilik yapanlar bizi takdir etmez. Biz sadece İstanbul'a, İstanbul'un meselelerine odaklanacağız" dedi.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

"YARI ZAMANLI BELEDİYECİLİK YAPANLARIN TAKDİRİNİ BEKLEMİYORUZ"

"İstanbulluların gündeminde olmayan konuların içinde olmayacağız diyoruz ve bu tutumu böyle devam ettireceğiz. Kampanyamızın ismi de Şimdi İstanbul Sadece İstanbul. Bu anlayışı her yerde sergileyeceğiz. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir belediyeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz.

GEREKEN CEVABI SANDIKTA VERECEĞİZ

Bizim milletimiz 31 Mart'ta gereken cevabı vereceğiz. Mevcut yönetim de bu hizmetlerden yararlanacak. İstanbul'a dönüp baktığımızda yeni konutlar yapıldı da biz görmedik mi? 2 yakaya 2 büyük tünel yapacağız dedik, yaptılar da biz görmedik mi? Yaşanan çile, karmaşa ortada. Biz sadece İstanbul'a, İstanbul'un meselelerine odaklanacağız.

"MEVCUT YÖNETİM POLEMİK PEŞİNDE"

İstanbullular Metro ile ne kadar kısa zamanlı evime giderim buna bakıyor. Gençler bu altyapıyı kim daha hızlı hazırlar bununla ilgileniyor. Mevcut yönetimin gündemleri farklı olduğu için polemik peşindeler. İstanbullular bizden İstanbul'un kaynaklarını en doğru şekilde yönetecek yönetim iradesini bekliyor. Gerçek belediyecilikle bu hizmetleri yapmamızı bekliyorlar. Bizim odaklanmamız gereken İstanbulluların sorunlarıdır.

ÜCRETSİZ OTOPARK VAADİ

Birçok hizmeti tek uygulamda veriyor olacağız. İnsanlar evlerinin önüne araçlarını park ediyorlar, Mevcut yönetim oradan bile para alıyor. İspark otopark ücretlerinde yüzde 25 indirim yapacağız."