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    • Baba kart mı çıkacak? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Murat Kurum'un vaadine açıklık getirdi

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un "Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, Kurum'un "Anne Kart" uygulamasının "Aile Kart" olarak değiştirileceğini ve babaların da çocuklarıyla birlikte ücretsiz seyahat edebileceğini söylediği vurgulandı. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Baba kart mı çıkacak? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Murat Kurum&#039;un vaadine açıklık getirdi
    Murat Kurum, Ak Parti, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un babalara ücretsiz seyahat vaadiyle ilgili bir açıklama yaptı. Kurum'un "Baba Kart" vaadinde bulunmadığını belirten Merkez, vaatle ilgili ortaya atılan iddialara açıklık getirdi. 

    Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

    Bazı basın yayın organlarında yer alan, “İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Toplu ulaşım için Baba kart çıkaracağız' dedi" iddiası doğru değildir.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda böyle bir ifade kullanmamıştır.

    Programda İstanbul için projelerini açıklayan Kurum, mevcuttaki “Anne Kart” uygulamasının değiştirileceğini, sistemin yeni isminin “Aile Kart” olacağını duyurmuştur.

    Aile Kart ile şu an 0-4 yaş çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceklerini belirten Kurum, "Artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz hem de babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz." ifadelerini kullanmıştır.

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    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Murat KurumAk Parti
    Haberler > Ekonomi > Baba kart mı çıkacak? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Murat Kurum'un vaadine açıklık getirdi
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